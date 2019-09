Colpito da un compagno di scuola con un calcio sui genitali | un 12enne rischia la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) Uno scherzo, o almeno così lo considerano i ragazzini che hanno dato a Bailey Summers,di Middlesbrough, unnei testicoli, facendoglire di perderli. A raccontare la storia è il Mirror. Subito dopo la botta, alè stato dato del paracetamolo ma una volta a casa la mamma, Emmajayne, 32 anni, si è accorta dei dolori lancinanti. Per questo lo ha trasportato al James Cook University Hospital: “Mio figlio piangeva, urlava e mi implorava di aiutarlo. È stato un incubo vederlo così pietrificato dal dolore. È stato straziante”, ha detto la donna. L’operazione è stata fatta d’urgenza perché, se Bailey non fosse stato curato immediatamente, si sarebbe dovuto procedere alla rimozione dei testicoli. “In 20 minuti, mio ​​figlio è stato preparato per essere portato in sala operatoria. Ho avuto un modulo per dire che approvavo la rimozione di ...

