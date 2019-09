Bollette più salate dal 1° ottobre | elettricità a +2 | 6% e gas a +3 | 9%

Bollette telefoniche - come cambiano per indicare costi e servizi più chiaramente : Le Bollette per i consumi telefonici di smartphone e rete fissa di casa dovranno essere più chiare e trasparenti. A dirlo è l'autorità garante per le comunicazioni che ha ridefinito «il contenuto minimo delle informazioni che gli operatori sono tenuti a fornire nel documento di fatturazione, con l'obiettivo di rendere la bolletta telefonica uno strumento di facile consultazione per l'utente» non solo per tenere a posto i conti ma anche per ...