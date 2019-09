Fonte : gossipetv

(Di martedì 24 settembre 2019), scendono leda Me. Le dichiarazioni sue i: commozione in studioha concesso una lunga e commuovente intervista a Caterina Balivo. Ada Me il ‘conduttore nobile’, che acquisì popolarità partecipando al Grande Fratello 4 (2004), ha parlato a ruota libera di… L'articoloda Me:suproviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Ascanio Pacelli, lacrime a Vieni da Me: parole su Katia Pedrotti e figli - JackMagico : Eh eh l'ho visto nascere televisivamente Ascanio Pacelli, purtroppo troppi tatuaggi per i miei gusti. #vienidame - Cinguetterai : Belle parole di Ascanio Pacelli nei confronti di @antoclerici, in ricordo di quell’indimenticabile programma che er… -