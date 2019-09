Si fa presto a dire diritto all’oblio

Si fa presto a dire proporzionale - la scissione nel Pd rallenta tutto : Roma. A suo modo era stato facile profeta, Giancarlo Giorgetti, quando aveva pronosticato, nei conciliaboli di retropalco di Pontida, che “se davvero Renzi esce dal Pd, sulla legge elettorale si andrà con calma. Perché una volta che ottiene il proporzionale , Renzi diventa incontrollabile”. E non a c

Si fa presto a dire affanculo : La prima volta che gli Zen Circus ci hanno detto di andarcene tutti affanculo era il 2009. Due anni e tre giorni dopo il primo Vaffa Day e per chi non sapeva chi fossero, poteva quasi sembrare uno slogan contiguo a quello di quel primo semino grillino. Invece non c’entrava niente. Era il titolo di u

Clima : presto dovremo dire addio a caprioli e cinciallegre : Il simbolo della primaveraGi animali domestici di Babbo NataleLa regina dei boschiIl bello addormentatoLe vicine di casaIl folletto dei boschiGazze ladreIl Clima cambia troppo in fretta e gli animali non riescono a tenere il passo. Non stiamo parlando delle specie che già sappiamo essere a rischio di estinzione. Ma di quelle molto comuni e abbondanti, di cui non sospettiamo la scomparsa. Così il capriolo (Capreolus capreolus), la gazza (Pica ...