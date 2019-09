“Querelati! Che vergogna” Francesca De André e Giorgio Tambellini | tutta la verità sul

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 23 settembre 2019)De Andrè esono tornati insieme. Domenica 22 settembre sono stati ospiti a ‘Domenica Live’, per la prima volta, dopo il ritorno di fiamma. La nipote di Fabrizio Deha ricevuto, poche settimane fa, tutte le spiegazioni sul tradimento nato durante la sua partecipazione al Grande Fratello. ”C’è stato un bacio, poi, la ragazza è scesa dalla macchina. Conosco pure il suo nome. Non esiste alcun vocale con la voce di”.Deha svelato che il tradimento tanto sbandierato mentre era nella casa del ‘Grande Fratello’, in realtà sarebbe stato un complotto orchestrato da Biagio D’Anelli e Fabrizia De: “Sono stati Biagio e mia sorella Fabrizia, con la quale io non parlo più nella maniera più assoluta. Pensa come sono stata tradita. Ha finto di essere disperata, si è messa d’accordo con ...

roxgiuse : @aaquilas @Scacciavillani Forse le è sfuggito che il nocciolo della questione è proprio questo. I soliti mestatori… - weakvisions : @LexieLexotan Dai così arrivi che riaprono tutti i negozi e i posti dove cambiare il cash (io li avrei già querelati) -