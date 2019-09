Pensione di vecchiaia 2019 | requisiti | età | contributi | ricongiunzioni | cumuli

Fonte : leggioggi

(Di lunedì 23 settembre 2019) Per i lavoratori che non hanno inecessari per accedere allaanticipata, pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, è comunque possibile accedere alladi. Infatti, nonostante gli ultimi governi hanno fortemente revisionato lo scenario del sistema previdenziale è rimasta in piedi l’opportunità di pensionarsi con soli 20 anni di. In questi casi, però, a differenza dellaanticipata che non richiede un’età minima d’accesso, in quanto assolutamente slegato da questo punto di vista, per ladiè richiesto invece un minimo di 67 anni. L’età anagrafica tiene conto dell’adeguamento alla speranza di vita stimata dall’ISTAT. Ciò significa che ogni biennio si verifica un leggero rialzo dell’età da raggiungere. In base ai dati del 2017 nel 2050 serviranno almeno 69 anni e 7 mesi per accedere ...

