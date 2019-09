La bisessualità non è avidità né confusione Ecco perché serve una giornata per celebrarla

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) di Margherita Cavallaro Oggi è laper l’orgoglio bisessuale e già mi vedo la gente che legge le notizie su Facebook chiedersi se ce ne sia davvero bisogno: d’altro canto la B di Lgbt+ sta proprio per bisessuale e, quindi, l’orgoglio bisessuale è anche celebrato durante il mese del Pride. Beh, in realta sì: semplicemente, che ci crediate o no, i bisessuali si ritrovano spesso ad essere discriminati sia negli ambienti eterosessuali che in quelli omosessuali (lo so che noi gay sembriamo magici esseri perfetti, ricchi di stile, fascino e magia, ma siamo umani come tutti e anche tra di noi ci sono gli stronzi). Questospesso laviene considerata come uno stato dio di “”. In altre parole, i bisessuali vengono visti come qualcuno che ancora non ha deciso se ordinare pizza ai quattro formaggi o bistecca al sangue, o che ha ...

