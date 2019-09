Doppio cognome ai figli | una battaglia giusta ma non essenziale

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) Quando nel 2008 nacque la mia primaa, la proposta caldeggiata dall’allora ministra Livia Turco di dare ilai proprisembrava cosa fatta. Tant’è vero che nel preparare le etichette per le tutine da mettere nella valigia per l’ospedale, scrissi entrambi i cognomi. Una volta nata, l’ostetrica di turno mi disse con modi spicci: “Sì, ma qualeavrà la bambina?” Ricordo che mi sentii come una che avesse avanzato una richiesta fuori dal mondo, tipo una Beef Bourguignon per cena o un letto King Size in stanza. Undici anni dopo assistiamo ancora al dibattito, riaperto dalla neo ministra Fabiana Dadone, sulla possibilità sia di dare ilai nascituri (senza un ordine predefinito), sia di poter sceglierne uno tra i due, dunque anche solo quello della madre. È indubbiamente una, tutt’altro che ...

