Discord | le migliori alternative per Linux

Fonte : chimerarevo

(Di lunedì 23 settembre 2019) Volete sapere quali sono leperperché non avete idea di quali siano. Noi di ChimeraRevo abbiamo realizzato una guida ad hoc per spiegarvi quali siano in modo da sperimentare leggi di più...

ExpClanEvents : ?????? All Star EXPerience ?????? ?????? Prossimo evento ?????? ???Super War 50vs50??? ?? ??Start 19 Settembre 2019?? ?? ??I Miglior… - Monkayya : @MarshNello__ una delle migliori persone che abbia mai conosciuto su internet e niente, sei un weeb come me e abbia… - MarshNello__ : @Dwvude In poco tempo sei diventato uno dei miei migliori amici online, mi diverto troppo a fare cazzate con te su… -