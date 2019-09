Brasile | bimba di 8 anni uccisa mentre è con la nonna | “Colpo esploso dalla polizia”

Fonte : fanpage

(Di lunedì 23 settembre 2019) Tragedia in, dove una bambina di 8, Ágatha Félix, è morta dopo essere stata colpita alla schiena da un proiettileda un agente di polizia durante uno scontro a fuoco nella favela Complexo Alemão, a Nord di Rio de Janeiro. La piccola stava tornando a casa con laquando è stata presa forse per rimbalzo. Proteste in tutto il Paese: "Smettete di ucciderci".

