Sapienza | al concorso bandito con i fondi dell’Inail partecipa un dirigente dell’Inail E

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2019) Due dei tre commissari hanno ricevuto finanziamenti dall’Inail. E’ il risultato del sorteggio con cui è stata completata la designazione della commissione che dovrà decretare il vincitore deldallaper un posto da professore di prima fascia di Medicina del lavoro. Non ci sarebbe nulla di strano se la cattedra non fosse finanziata con 2 milioni proprio dall’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro e se tra i candidati non ci fosse Sergio Iavicoli, direttore del DiMeila, il dipartimento di ricerca chealla selezione degli studi che ogni anno vengono sponsorizzati dall’ente. Il Fatto aveva raccontato come 4 dei 7 potenziali commissari indicati il 28 giugno dal dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive che organizza la selezione avessero ricevuto dall’Inailper le loro ricerche. Quel giorno il consiglio dei docenti ...

ConcorsiPubblic : ricercatore Roma - 1 posto - ConcorsiPubblic : ricercatore Roma - 1 posto - ConcorsiPubblic : ricercatore Roma - 1 posto -