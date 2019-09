Gazzetta | Ospina torna in campo oggi dopo 5 mesi

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 22 settembre 2019) Esordio stagionalea Lecce per David, il portiere colombiano non era titolare dal primo minuto con il Napoli da quando venne schierato con il Frosinone a fine aprile. David ha impressionato Ancelotti nella passata stagione che ha voluto che De Laurentiis lo riconfermasse pagando il riscatto all’Arsenal. È stato lui a difendere la porta del Napoli durante tutta la prima parte della scorsa stagione e anche in Champions e nonostante il ritorno di Meretl’infortunio lo abbia lasciato in panchina, non si è mai lamentato e non ha smesso di farsi trovare pronto all’occorrenza.ci sarà lui ine chissà, magari anche domenica prossima col Brescia L'articoloinilNapolista.

