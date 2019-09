A Bologna la maglia più venduta è quella di Mihajlovic

(Di domenica 22 settembre 2019) Repubblica ospita un ampio reportage di Gabriele Romagnoli sul’allenatore cui a inizio stagione è stata diagnosticata una forma di leucemia. Ecco due brevi estratti. Sull’orlo della retrocessione la squadra dello scorso anno ha incrociatoe gli si è consegnata. I nuovi sono venuti per lui. Non ha disegnato uno schema, ma una personalità: 4-2-3-coraggio, diventata la parola chiave ben prima della malattia. Al suo arrivo i giocatori hanno fatto un passo indietro, un’ulteriore rinuncia al protagonismo di cui il loro mestiere si nutre. Larossoblù piùnon ha sulla schiena il nome di un calciatore ma, caso inedito quello dell’allenatore e il numero 11, che allude agli undici leoni, da lui trasformati, gattini che erano, e ammaestrati. Alla vigilia delle partite i tifosi non si chiedono più se giocherà Palacio o Santander, ma se ...

