Nicola e Luca Zingaretti si fanno un selfie insieme | “Finalmente con il fratellone A

(Di sabato 21 settembre 2019) “Finalmente aperitivo con il. A parlare di figlie, famiglia, di vita e del domani. Bella serata!”. Così scrive il segretario dempubblicando sui social un raroche lo ritrae, sorridente, con il fratello e celebre attore,, l’interprete del Commissario Montalbano. Il post, che li vede in camicia davanti a due calici di vino seduti, sereni, davanti a un tavolino all’aperto, ha ricevuto centinaia e centinaia di like in pochi minuti. L'articolosiun: “Finalmente con il. A parlare di figlie, famiglie, di vita e del domani” proviene da Il Fatto Quotidiano.

