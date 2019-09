MotoGp – Valentino Rossi sincero | “in 3 più veloci di me Vi svelo chi lotterà per il

Fonte : sportfair

(Di sabato 21 settembre 2019)chiude 6° le qualifiche di Aragon: il pilota Yamaha spiega di essere dietro il trio di testa, Marquez-Quartararo-Vinales, favoriti per il successo di domanichiude con un sesto posto le qualifiche del Gp di Aragon. Il ‘Dottore’ spiega, ai microfoni di Sky Sport, di aver avuto un buon passo ma di non essere ancora in grado di gareggiare con i 3 di testa: “quando si parte nelle prime due file va abbastanza bene perchè non sei tanto lontano dalla pole e comunque sei con quelli che vanno forte. Ho fatto un buon giro in qualifica, potevo fare un pelino meglio ma la seconda fila va bene e il passo non è male. Dobbiamo lavorare perchè in alcuni punti della pista, a parte Marquez che è il più veloce, anche Quartararo e Vinales vanno più forte di me. Sono loro i favoriti per il podio di domani: se vogliamo lottare per il podio dobbiamo ...

