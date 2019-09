Lazio-Parma | Simone Inzaghi avverte | “Non siamo né polli | né fenomeni”

Lazio-Parma streaming - dove guardare la partita su SKY : Lazio-Parma streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Lazio-Parma, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a ...

Probabili formazioni Lazio-Parma : importanti recuperi per Inzaghi e D’Aversa : Probabili formazioni Lazio-Parma – Continua il programma valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di lasciare indicazioni per il proseguo della competizione. A chiudere la giornata un match importante, quello tra Lazio e Parma. Momento di crisi per i biancocelesti che sono reduci da un doppio ko, il primo in campionato contro la Spal, il secondo in Europa League. Avvio non entusiasmante per il Parma, la ...

Lazio e Parma si sfidano all’Olimpico - dove vedere la gara in streaming : dove vedere Lazio-Parma in streaming – Cadute nell’ultimo turno di campionato, Lazio e Parma si sfideranno all’Olimpico con l’obiettivo di tornare a conquistare i tre punti nel posticipo della domenica sera nella quarta giornata della Seria A TIM. I biancocelesti, fermati a sorpresa dalla Spal a Ferrara, vanno in cerca del primo successo casalingo stagionale in […] L'articolo Lazio e Parma si sfidano all’Olimpico, dove vedere ...

Le amichevoli - Brescia e Lazio convincono : il Parma supera la Sampdoria : Si sono giocate diversi amichevoli, successo del Sassuolo contro l’Alessandria. Decide la partita la rete siglata da Domenico Berardi, al 40′, servito da Caputo. Questa la formazione schierata da mister De Zerbi: SASSUOLO: Consigli (69′ Pegolo); Toljan (69′ Adjapong), Marlon (46′ Gravillon), Ferrari (69′ Peluso), Rogerio (69′ Tripaldelli); Traore’ (64′ Mazzitelli), Obiang (64′ ...

Amichevoli Serie A : Lazio in scioltezza - tris Bologna - sconfitta per il Parma : Alcune squadre di Serie A sono state impegnate in amichevole nel primo pomeriggio. Vittorie per Lazio, Bologna e Cagliari (nel primo dei due test contro il Friburgo), sconfitta per il Parma. Poker per i biancocelesti di Inzaghi, che battono 2-4 il Paderborn confermando l’ottima forma del reparto offensivo rispetto a quello arretrato: Caicedo, Cataldi, Jans (autorete) e Lulic i marcatori. Il Bologna vince invece in rimonta contro ...

Parma-Juventus apre Serie A 2019-2020 - l'1 settembre Lazio-Roma alle 18 : Saranno i campioni d'Italia della Juventus ad aprire il campionato 2019-2020 di Serie A. I bianconeri di Maurizio Sarri, sabato 24 agosto

Parma - la Lega chiede la cancelLazione di via Tito - la risposta di Pizzarotti : “E i rubli?” : Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti ha fatto riferimento alla vicenda Moscopoli dopo la respinta dal Consiglio comunale di Parma la mozione con cui la Lega ha chiesto la modifica toponomastica di via largo Tito Josip Broz. L'articolo Parma, la Lega chiede la cancellazione di via Tito, la risposta di Pizzarotti: “E i rubli?” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Calendario Serie A - sorteggio in diretta. Prima giornata : Juve a Parma - Roma-Genoa e Samp-Lazio : Negli studi di Sky nasce la nuova Serie A, che compie 90 anni (nel 29/30 la Prima a girone unico). Dalle 19 saranno sorteggiati i calendari del prossimo campionato che scatterà nel week end...

Calciomercato - le trattative : il Parma attivissimo così come il Lecce - mosse in difesa di Brescia e Lazio : Non solo le big del campionato di Serie A, sul Calciomercato si muovono anche le piccole e medie squadre. Il mercato della Fiorentina non è ancora decollato, l’obiettivo numero uno per l’attacco porta a De Paul ma la trattativa è difficili, la richiesta infatti dei bianconeri di 40 milioni è inavvicinabile per i viola. Continua la trattativa con il Sassuolo per Lirola, la trattativa anche in questo caso non è facile e si sta ...