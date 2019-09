F1 | GP Singapore 2019 | risultato e classifica FP3 Charles Leclerc davanti a tutti

F1 - Risultato FP3 GP Singapore 2019 : strepitoso Charles Leclerc davanti a tutti! Hamilton insegue ma è grande Ferrari : Uno straripante Charles Leclerc ha chiuso in grande stile la terza sessione di prove libere del GP di Singapore 2019 di F1, l’ultima prima delle qualifiche che scatteranno alle 3 in uno scenario notturno unico nel suo genere, illuminato dalle luci artificiali. Sul tracciato di Marina Bay la Ferrari del monegasco ha stampato un pauroso 1:38.192 che ridà tanta fiducia alla Ferrari in vista del pomeriggio, tenendosi dietro anche Lewis ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Singapore 2019 : “Fatti passi avanti con il nuovo pacchetto aerodinamico” : Il tedesco Sebastian Vettel ha concluso la sua prima giornata di prove libere a Singapore, sede del quindicesimo round del Mondiale 2019 di F1, in terza posizione. Il tedesco, vincitore in quattro circostanze su questo tracciato cittadino, si è espresso con toni decisamente positivi ai microfoni di Sky Sport, nonostante gli otto e sette decimi rimediati dal britannico della Mercedes Lewis Hamilton e dall’olandese della Red Bull di Max ...

VIDEO F1 - Max Verstappen GP Singapore 2019 : “I miglioramenti hanno funzionato - la qualifica sarà fondamentale” : Una giornata in chiaro scuro quella di prove libere del GP di Singapore 2019 per Max Verstappen. L’olandese ha ottenuto il secondo tempo, a poco meno di 2 decimi dal crono di riferimento della sessione siglato dal solito Lewis Hamilton, ma sul passo gara la distanza si è notevolmente ampliata e non sarà facile per nessuno contendere al britannico la vittoria in questo fine settimana. Max rimane ottimista anche per via di miglioramenti ...

Lewis Hamilton F1 - GP Singapore 2019 : “Abbiamo trovato subito un gran ritmo ma possiamo migliorare ancora” : Un inizio di fine settimana migliore non poteva esserci per il cinque volte campione del mondo Lewis Hamilton, che ha disposto davvero a piacimento dei rivali con la sua Mercedes nelle prove libere del GP di Singapore di F1. Solamente l’incidente del compagno Valtteri Bottas nel mezzo del suo giro lanciato in FP1 gli ha impedito di dominare tutta la giornata, ma il divario con gli avversari pare veramente elevato soprattutto sul passo ...

VIDEO F1 - GP Singapore 2019 : volanti decisamente particolari quelli di Bottas e di Leclerc : Grande spettacolo a Singapore, sede del 15° round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Marina Bay le luci artificiali illuminano la scena e le squadre si muniscono di espedienti particolari. Colpiscono infatti le caratteristiche dei volanti del ferrarista Charles Leclerc e del finlandese della Mercedes Valtteri Bottas. Soluzioni che sono state ben evidenziate in dei camera-car dedicati. Di seguito il VIDEO: VIDEO F1, GP Singapore ...