Tom Welling torna a essere Superman dopo 8 anni

Tom Welling - dopo Smallville sarà di nuovo Superman per The Cw : E' stato il giovane Superman per dieci anni, molto prima che gli adattamenti in tv ed al cinema dei fumetti diventassero una moda ed una gallina dalle uova d'oro. Ora, tornerà ad indossare il mantello ed a svolazzare per sconfiggere nemici e aiutare i suoi amici.Stiamo parlando di Tom Welling: il protagonista di Smallville sarà infatti nuovamente Clark Kent nel mega crossover che tra dicembre e gennaio The Cw manderà in onda, coinvolgendo ben ...