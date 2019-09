Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2019) Palermo, 20 set. (AdnKronos) - Indagini a Pachino, nel Siracusano, per far luce sul ferimento di un giovane,mentre si trovava in sella a una bici. Ilè stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco al gluteo sinistro in via Torino. Immediatamente soccorso e condotto in ospedale, non ver

TV7Benevento : **Siracusa: 19enne ferito a colpi di pistola, indagini**... - laleggepertutti : **Siracusa: 19enne ferito a colpi di pistola, indagini** - - LibertaSicilia : Siracusa. Foro siracusano, le Volanti segnalano per droga 19enne del Gambia deteneva 3 gr di marijuana - Libertà Si… -