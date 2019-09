Sì della base M5s al patto civico con il Pd in Umbria | i risultati del voto su Rousseau

Area 51 - oggi l'invasione/ Folla riunitasi nei pressi della base : si balla e si canta : Area 51, oggi l'invasione. Una Folla di ragazzi si è riunita nei pressi della nota base americana: si balla e si canta, ma nessun disordine

AREA 51 - OGGI INVASIONE della base MILITARE/ E Facebook ora rischia una causa legale : AREA 51, OGGI l'INVASIONE. Interdetto lo spazio aereo sopra la BASE MILITARE. E Facebook ora rischia una causa legale. Le ultime notizie.

Cagliari - conferenza della vigilia per Maran : “Le scelte? Verranno fatte in base al match che ci aspetta” : “Il successo del ‘Tardini’ ha dato sicuramente ancora più entusiasmo. Mi è piaciuta l’interpretazione data dalla squadra, che ha messo in campo intensità, applicazione, sacrificio. Il terzo gol di Simeone e quello di Joao Pedro annullato sono stati la fotografia di quanto la squadra abbia voluto questo risultato”. Sono le parole del tecnico del Cagliari Rolando Maran nel corso della conferenza stampa alla vigilia ...

Storm Area 51 - lo scherzo sull’assalto della base USA che è diventato un “possibile disastro umanitario” : Nella contea meridionale di Lincoln, in Nevada, ci sono due discrete località le cui popolazioni combinate fanno 173 abitanti. Circondate da paesaggi aridi e strade polverose, le città di Rachel e Hiko sembrano nella norma, non particolarmente rilevanti. Eppure, quello che le rende speciali è la loro vicinanza all’Area 51, una base segreta dell’Air Force statunitense. La misteriosa Area di test militari è da molto tempo associata alle teorie ...

Roma-Baseksehir streaming - dove guardare la diretta della partita in tv : Roma-Baseksehir streaming -Si gioca una partita importante valida per l’Europa League, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Roma-Baseksehir, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a ...

Incendio devasta l’area della Diga del Basentello : “Danni incalcolabili si sommano a degrado e stato di abbandono” : “Chilometri di canneto e di vegetazione ripariale sono andati distrutti in un Incendio doloso che ha interessato a monte la Diga del Basentello compresa nei Comuni di Genzano di Lucania (PZ) e Gravina in Puglia (BA),” ci segnala il nostro lettore Franco Labarile in una nota. “Il sito riveste una importanza notevole dal punto di vista naturalistico ed ospita, sia in maniera stanziale che in fase migratoria, varie specie di ...

Baseball - Europei 2019 - Gilberto Gerali : “Orgoglioso della reazione di Maestri. Tutto molto faticoso - ma alla fine molto bello” : Dopo la vittoria estremamente sofferta sulla Germania, battuta per 7-5 nei quarti di finale degli Europei, è il tempo dei bilanci temporanei per l’Italia. A farli, nell’intermezzo temporale che corre tra l’incontro con i tedeschi e quello con Israele, che vale un posto in finale, sono Gilberto Gerali, il manager azzurro, e Alberto Mineo, l’uomo che ha deciso la partita e ne ha evitato il prolungamento all’extra ...

LIVE Italia-Germania - Europei baseball 2019 in DIRETTA : azzurri a caccia della semifinale e del preolimpico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA La presentazione del match – Il programma del match 18.30 Buonasera e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE di OA Sport. Oggi per la Nazionale italiana di baseball è giunto il momento della verità, con i quarti di finale degli Europei 2019 che opporranno agli azzurri i padroni di casa della Germania. Buonasera e benvenuti a questa nuova DIRETTA LIVE testuale, che per l’occasione ci ...

Baseball - Europei 2019 : Italia contro i padroni di casa della Germania per semifinale e accesso al Preolimpico : Dopo un girone iniziale da cinque vittorie senza sconfitte, l’Italia si appresta ad affrontare i quarti di finale degli Europei di Baseball 2019, in cui trova i padroni di casa della Germania, quarti nel girone A con due successi e tre gare perse. Potrebbe essere questo il giorno in cui gli azzurri del manager Gilberto “Gibo” Gerali rendono ufficiali la loro partecipazione al torneo di qualificazione alle Olimpiadi che, dal 18 ...

Baseball - Europei 2019 : l’Italia affronta il Belgio nell’ultima sfida della prima fase - azzurri ancora imbattuti : Dopo la convincente vittoria contro la Spagna nella giornata di ieri, la Nazionale italiana di Baseball scenderà nuovamente in campo quest’oggi, contro il Belgio, per chiudere la fase a gironi del gruppo B, nell’ambito degli Europei di Baseball 2019. A Bonn, in Germania, gli azzurri partiranno sicuramente con i favori del pronostico, complice l’ipoteca messa sul primo posto del raggruppamento, ma soprattutto della sensazionale ...

Baseball - Europei 2019 : quarto successo per l’Italia! Spagna sconfitta 13-3 - domani l’ultima sfida della fase a gironi : Prosegue con un successo il cammino della Nazionale italiana di Baseball agli Europei 2019, con la Selezione del Bel Paese che in quel di Bonn (Germania) sconfigge anche la Spagna per 13-3, ipotecando di fatto il primo posto nel gruppo B. Avvio di gara in favore degli azzurri, che riescono a sbloccare la situazione già nel primo inning, a seguito del fuoricampo da due punti di Chris Colabello, che porta in casa base anche John Andreoli, autore ...

Baseball - Europei 2019 : l’Italia vuole il terzo successo - Austria a caccia della prima gioia : Prosegue il cammino della Nazionale italiana di Baseball negli Europei 2019, con gli azzurri che, dopo aver sconfitto con qualche patema di troppo Francia e Croazia, scenderanno in campo quest’oggi, alle ore 11.00, in quel di Bonn (Germania), contro l’Austria, reduce invece da due ko. L’Italia, formazione tra le più accreditate per la vittoria finale, ha ormai conquistato l’accesso ai quarti di finale, nella nuova formula ...

Ad agosto le esportazioni della Cina sono diminuite dell’1 per cento su base annua : Ad agosto le esportazioni della Cina sono diminuite dell’1 per cento su base annua, contro un’aspettativa di crescita del 2 per cento da parte degli analisti. Le esportazioni sono diminuite anche rispetto al mese di luglio, quando era stato registrato

Bristol - diventa cieco a 17 anni : colpa della dieta a base di chips e cibo spazzatura : Patatine fritte e cibo spazzatura: un ragazzo di 17 anni è diventato cieco, colpito da un grave neuropatia ottica provocata da una forte carenza di vitamina B12. Si tratta di un adolescente britannico si è alimentato, da quando era piccolo e precisamente per ben 10 anni, con una dieta quotidiana a base di chips, pane bianco e occasionalmente prosciutto. La sua alimentazione, estremamente squilibrata e selettiva, è stata determinata a quanto pare ...