Liberi fino alla fine | l’appello di Maurizio Costanzo | “Da sei anni legge per l’eutanasia

(Di venerdì 20 settembre 2019) Durante la manifestazione per l’eutanasia legale “” organizzata a piazza San GiovBosco a Roma dall’Associazione Luca Coscioni, è stato trasmesso tra gli altri anche un videmessaggio di. “Io sono perda sempre – ha detto salutando la piazza – sono accanto ad Associazione Luca Coscioni e Marco Cappato per un nostro diritto. Mi rivolgo ai capi di partito, da seitengono ferma in Parlamento unache serve a renderelegale. Ricordatelo quando andate a votare”. I partecipanti all’iniziativa hanno chiesto un segnale al Parlamento, immobile da un anno nonostante il tempo concesso dConsulta. Il termine per colmare il vuoto di tutele sul tema delvita attualmente presente nella nostra Costituzione scade il 24 settembre L'articolo, l’appello di ...

