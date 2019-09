Laver Cup – Tsitsipas riporta l’Europa in vantaggio | Fritz ko in 3 set

LIVE Laver Cup 2019 in DIRETTA : Fedrerer/Zverev- Shapovalov/Sock 1-0 - si parte con l’ultimo match di giornata! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Due numeri di Shapovalov sottorete che non permettono il recupero a Zverev. 40-15 Buona seconda di Sock e chiusura a rete del canadese. 15-15 Grandissimo rovescio diagonale di Zverev: Sock non riesce a spostarsi in tempo. 15-0 Ottimo riflesso di Shapovalov che chiude in smash. 1-0 Zverev non ha problemi a mantenere il servizio. 40-15 Ottima prima del tedesco. 30-15 Missile in diagonale di ...

LIVE Laver Cup 2019 in DIRETTA : Fedrerer/Zverev- Shapovalov/Sock 0-0 - si parte con l’ultimo match di giornata! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Federer aggredisce subito la rete. 0-0 Si parte! Batte Zverev! INIZIO PRIMO SET 20.51 Si promette grande spettacolo per l’ultimo match della prima giornata. 20.49 Prosegue il riscaldamento dei protagonisti in campo. 20.47 Denis Shapovalov invece è reduce da una stagione altalenante ma in cui ha raggiunto per la prima volta la top 20, una semifinale 1000 a Miami e la finale di doppio ...

Tennis - Laver Cup 2019 : Tsitsipas riporta in vantaggio l’Europa. Il greco si impone al super tie-break contro Fritz : Terzo incontro odierno della prima giornata della Laver Cup 2019 di Tennis, torneo a squadre facente parte il calendario ATP che mette a confronto la compagine dell’Europa e quella del Resto del Mondo. Sull’hard del Palexpo di Ginevra (Svizzera) si sono confrontati nel primo incontro della sessione serale il n.7 del mondo Stefanos Tsitsipas e il n.30 ATP Taylor Fritz. Il greco si è imposto contro l’americano 6-2 1-6 10-7, ...

LIVE Laver Cup 2019 in DIRETTA : Tsitsipas-Fritz 6-2 1-6 10-7 - il greco vince al super tie-break! Ora in campo Federer in doppio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.30 Stefanos Tsitsipas batte Taylor Fritz per 6-2 1-6 10-7 al termine di un match piuttosto altalenante: il greco domina il primo parziale, poi soffre il rientro dell’americano che non lascia respirare l’ellenico fino alla vittoria al super tie-break al primo tentativo. L’Europa torna in vantaggio per 2-1 nonostante la commovente prestazione del #30 al mondo: ora in campo, ...

LIVE Laver Cup 2019 in DIRETTA : Tsitsipas-Fritz 6-2 1-6 - il super tie-break sarà decisivo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO SET 1-6 SECONDO SET FRITZ! Che parziale dell’americano che trascina il match al super tie-break! 40-15 CHE SMASH DI FRITZ! Si apre il campo con il diritto e smash indietreggiando: bravissimo l’americano. 15-15 Rovescio lungo del tennista americano. 1-5 CHE DIRITTO DI FRITZ! In trance agonistica l’americano che risponde alle bordate del greco con un diritto ancora ...

VIDEO Laver Cup 2019 - Federer e Nadal fanno da allenatori a Fabio Fognini! : Esordio con sconfitta per Fabio Fognini in Laver Cup: l’azzurro, schierato da Bjorn Borg contro Jack Sock (USA) nella sfida tra Europa e Resto del Mondo ha perso dallo statunitense con lo score di 6-1 7-6 (3). Le telecamere di Supertennis, durante un cambio di campo, hanno immortalato una scena che solo questo tipo di competizioni può dare, con lo svizzero Roger Federer e lo spagnolo Rafael Nadal a dare consigli all’azzurro. Di ...

LIVE Laver Cup 2019 in DIRETTA : Tsitsipas-Fritz 6-2 0-3 - break dell’americano che entra in partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e diritto per l’americano. 1-3 Bravo il greco che chiude con un’ottima prima. 30-0 Aggredisce sulla linea Tsitsipas: bravo l’ellenico con il rovescio. 0-3 Conferma il break Fritz con l’ace: grande momento per il Resto del Mondo! 40-0 Servizio e diritto per il #30 al mondo. 30-0 Ottima prima dello statunitense. 0-2 break FRITZ! Bravissimo l’americano ...

LIVE Laver Cup 2019 in DIRETTA : Tsitsipas-Fritz 6-2 - il greco conquista il primo parziale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.42 Tsitsipas vince il primo set per 6 giochi a 2 in meno di mezz’ora e domina un Taylor Fritz troppo timoroso e falloso: grande prova di soldiità del greco. FINE primo SET 6-2 Tsitsipas vince il primo set e per la seconda volta tiene il servizio a zero! 40-0 Servizio e diritto per il tennista ellenico e tre set point! 15-0 Ace per il greco. 5-2 BREAK TSITSIPAS! Il greco strappa ...

LIVE Laver Cup 2019 in DIRETTA : Tsitsipas-Fritz 1-0 - break per il greco! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 Ottima prima e break confermato! 40-30 Grande scambio e grande difesa di Fritz: Tsitsipas attacca di diritto e dopo tre colpi offensivi, chiude con lo smash. 30-30 Diritto in attacco e il greco si carica. 15-30 Primo ace anche per Tsitsipas. 0-30 Altro errore di diritto per l’Europa. 1-0 break TSITSIPAS! Diritto lungo e buon partenza per il greco! 30-40 L’americano vince la ...

LIVE Laver Cup 2019 in DIRETTA : Tsitsipas-Fritz 0-0 - in campo il terzo singolare di giornata! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.59 C’è tanta attesa per i prossimi match se dovessero scendere in campo in doppio insieme Rafael Nadal e Roger Federer come avveuto due anni fa a Praga. 18.57 Non sono state ancora decise le partite di domani, seconda giornata della competizione in onore della Leggenda, Rod Laver. 18.54 Manca sempre meno per il ritorno in campo delle squadre: chi andrà avanti nel punteggio? 18.52 Se ...

LIVE Laver Cup 2019 in DIRETTA : Roger Federer impegnato in doppio - c’è Tsitsipas contro Fritz : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.31 Dunque, la prima sfida in assoluto tra il greco e l’americano, sarà già decisiva per il risultato, sin qui in parità in cui il Resto del Mondo, nonostante gli sfavori del pronostico, è riuscito a vendere cara la pelle. 18.30 La sessione diurna è terminata sul risultato di 1-1: al Palexpo di Ginevra, Dominic Thiem ha avuto qualche difficoltà nel battere Denis Shapovalov, sconfitto ...

Tennis - Laver Cup 2019 : Fabio Fognini perde da Jack Sock che riporta in parità il Resto del Mondo contro l’Europa : Nel secondo singolare della Laver Cup 2019 che si sta disputando al Palexpo di Ginevra Fabio Fognini è stato battuto col punteggio di 6-1 7-6 da Jack Sock in un’ora e mezza di gioco. Primo set letteralmente dominato da Sock nel quale entrambi i protagonisti dimostrano di non essere al meglio della condizione fisica, in particolare Fognini comincia a giocare quasi in retromarcia, forse condizionato dall’infortunio alla caviglia, ma il ...

Laver Cup – Il Team World pareggia subito : Fognini sconfitto nettamente da Sock : Esordio negativo per Fabio Fognini nella Laver Cup: il tennista italiano viene sconfitto da Jack Sock e il Team Resto del Mondo firma il pareggio Una vittoria a testa per Europa e Resto del Mondo nelle due sfide di Laver Cup fin qui disputate. Nella pima gara, Thiem ha avuto la meglio su Shapovalov, ma il vantaggio degli atleti capitanati da Borg è durato davvero poco. Nella seconda sfida infatti Fabio Fognini è stato nettamente sconfitto ...

LIVE Fognini-Sock 1-4 - Laver Cup 2019 in DIRETTA : è iniziato il match e il ligure è sotto di un break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Ace di Sock. A-40 Palla corta di Sock, fallisce il recupero Fognini. 40-40 Altra risposta di rovescio in rete di Fognini. 40-A Rovescio in rete di Sock. 40-40 Risposta di rovescio in rete di Fognini. 30-40 Gran prima di Sock. 15-40 Dritto d’attacco di Sock, sbaglia Fpgnini. 0-40 Dritto completamente fuori misura di Sock, tre palle del controbreak. 0-30 Doppio fallo di Sock. 0-15 ...