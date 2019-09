Indagine supermercati di Altroconsumo | Esselunga e Conad tra i migliori punti vendita

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 20 settembre 2019) L'Associazione dei Consumatoriper il 2019 ha condotto la consuetaannuale riguardante la spesa al fine di trovare idove si può riempire il carrello risparmiando. Questa, nello specifico, è stata effettuata in modo da far capire ai consumatori che si può portare a casa la spesa a prezzi calmierati cambiando anche solo di poco le proprie abitudini di acquisto presso la grande distribuzione organizzata. Risparmiare facendo la spesa tra, ipermercati e discount L', da parte dell'Associazione dei Consumatori, è stata molto laboriosa e complessa, ed è stata condotta prendendo a riferimento 69 città campione presso, ipermercati e discount. Nel rilevare e nel confrontare i prezzi su oltre 1 milione di articoli, è stato considerato il consumatore-tipo a partire da quello che, come abitudine, ha quella di comprare solo ...

