Galaxy Note 10 Plus certificato IP68 | è ora di fare un bel bagnetto video

Huawei Mate 30 Pro vs Samsung Galaxy Note 10+ - lo scontro tra giganti : (Foto: Samsung e Huawei) Huawei Mate 30 Pro vs Samsung Galaxy Note 10+: chi è il migliore smartphone top di gamma Android? La nuova ammiraglia del brand cinese è stata ufficializzata nel corso dell’evento del 19 settembre, mentre il rivale coreano aveva fatto capolino l’8 agosto, ben prima persino di Ifa 2019. Scendiamo nel dettaglio con un confronto completo a livello di hardware, fotocamera e software, design e infine il prezzo di ...

Samsung Galaxy Note 10+ è veloce e brilla per lo schermo e la S-Pen : Samsung Galaxy Note 10+ è l’attesa evoluzione dei suoi predecessori, che presenta poche ma sostanziali modifiche. I punti chiave rimangono schermo e la migliorata S-Pen, il comparto fotografico è di alto livello, così come qualità costruttiva e prestazioni. Il prezzo di listino di 1.129 euro però è salato, troppo vicino a quello del Galaxy Note 10+ 5G, che a questo punto diventa la variante più sensata da acquistare. Inoltre, manca la ...

Trucchi fotocamera Galaxy Note 10+ - i suggerimenti migliori : Il Samsung Galaxy Note 10 Plus è dotato di ben cinque fotocamere in totale: una anteriore da 10 MP e quattro posteriori, due da 12 MP (grandangolo e teleobiettivo), ultra wide da 16 MP e una VGA definita DepthVision. Naturalmente, l’intelligenza artificiale supporta il reparto fotografico e il Galaxy Note (Continua a leggere)L'articolo Trucchi fotocamera Galaxy Note 10+, i suggerimenti migliori è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni ...

Con il Wi-Fi 6 i Samsung Galaxy Note 10 : arriva la certificazione Wi-Fi Alliance : Forse non sapevate che i Samsung Galaxy Note 10 sono i primi device con certificazione Wi-Fi 6, l'ultima tecnologia di rete wireless al momento disponibile. Come riportato da 'PhoneArena.com', il phablet di attuale generazione ha passato l'esame della Wi-Fi Alliance, ed è adesso certificato regolarmente per il nuovo standard di connettività senza fili, ovvero il Wifi standard 802.11ax, successiva alla ben nota 802.11ac, conosciuto come Wi-Fi 5. ...

Come personalizzare Galaxy Note10+ (seconda parte) : La seconda parte di Come personalizzare il Galaxy Note10+ va ad approfondire i dettagli della personalizzazione andando a toccare argomenti importanti Come la sicurezza dei contenuti del device. Tra le funzioni presenti sul Galaxy Note10 e 10 Plus, alcune sono riservate alla sicurezza e tra queste la più interessante è (Continua a leggere)L'articolo Come personalizzare Galaxy Note10+ (seconda parte) è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni ...

Come personalizzare Galaxy Note10+ e Note10 (prima parte) : Il gran caos della OneUI di Samsung rende particolarmente complicato trovare le diverse funzioni con cui poter gestire il proprio smartphone e quando si tratta di modelli top di gamma, con molteplici caratteristiche, la cosa si complica ulteriormente per cui vediamo Come personalizzare Galaxy Note10+ e Note10. I due top (Continua a leggere)L'articolo Come personalizzare Galaxy Note10+ e Note10 (prima parte) è stato pubblicato su PantareiNews da ...

Ricarica veloce Galaxy Note 10 Plus : quanto è veloce? : Il Galaxy Note 10 Plus è dotato di una batteria da 4300 mAh grazie alle sue dimensioni generose che possono permettersi di ospitare una capacità tale senza compromettere lo spessore del device. Il phablet sudcoreano è enorme, la diagonale di 6,8 pollici del display QHD+, AMOLED dinamico, Infinity-O cioè è (Continua a leggere)L'articolo Ricarica veloce Galaxy Note 10 Plus: quanto è veloce? è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Galaxy Note 10 Plus : unboxing - specifiche tecniche e prime impressioni : Lo confesso, il primo impatto con il Galaxy Note 10 Plus non è stato per nulla gradevole e il suo utilizzo lo è ancor meno grazie (si fa per dire) sia alle dimensioni per nulla ergonomiche e soprattutto per la UI troppo confusionaria e dall’aspetto a dir poco infantile. Il (Continua a leggere)L'articolo Galaxy Note 10 Plus: unboxing, specifiche tecniche e prime impressioni è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Per Samsung Galaxy Note 10 è già record di vendite in Corea del Sud : Il team di Samsung ha annunciato che i modelli della serie Samsung Galaxy Note 10 hanno già raggiunto quota 1 milione di unità vendute in Corea del Sud L'articolo Per Samsung Galaxy Note 10 è già record di vendite in Corea del Sud proviene da TuttoAndroid.

Chiusura totale per Samsung Galaxy S8 e Note 8 su Android 10 : le ultime di metà settembre : Una lista ufficiale degli smartphone che riceveranno l'aggiornamento con Android 10 tra i prodotti Samsung Galaxy ancora non esiste, ma oggi 18 settembre qualche informazione extra si può condividere, in riferimento a prodotti come i vari Samsung Galaxy S8 e Galaxy Note 8. Come avrete notato in queste settimane, i due device lanciati sul mercato nel corso del 2017 non sono stati inclusi negli elenchi dei potenziali prodotti destinati a fare ...

Samsung Galaxy Note 10+ Come formattare la scheda microSD : formattare la scheda microSD Galaxy Note 10+ è abbastanza semplice. Non hai bisogno di alcuna app speciale o preparazione preliminare ma, prima di procedere, dovresti assicurarti che sia stato fatto il backup

Manca poco alla beta Android 10 su Samsung Galaxy S10 e Note 10 - record di rilascio? : Chi possiede un Samsung Galaxy S10 o anche un Note 10 si sta chiedendo da tempo quando riceverà la beta Android 10 sul suo dispositivo. Un piano ufficiale del rilascio non è stato ancora diffuso dal produttore ma una fonte autorevole come SamMobile ha lasciato trapelare quali saranno i tempi dell'update così come comunicati da informatori autorevoli. Secondo quanto appena comunicato, già nel mese di ottobre e dunque a partire fra un paio di ...

Il programma Android 10 beta di Samsung potrebbe iniziare a ottobre per Galaxy S10 e Note 10 : Android 10 è stato lanciato all'inizio di questo mese solo sui dispositivi Google Pixel e su alcuni altri smartphone, ma ora spuntano alcuni dettagli sul programma Android 10 beta di Samsung. Secondo SamMobile, l'update potrebbe essere disponibile al pubblico a partire da ottobre come parte di un programma beta di Android 10 per determinati dispositivi Samsung, tra i quali il Galaxy S10 che sarà uno dei primi e probabilmente verrà seguito dalla ...

Rimappare il pulsante di accensione Samsung Galaxy Note 10 / Note 10 Plus : Cambiare funzione ai pulsanti del Samsung Note 10 Senza root o qualsiasi altra mod di sistema, c'è un'app intelligente chiamata sideActions che ti consente di modificare facilmente ciò che fanno i pulsanti sul tuo telefono.