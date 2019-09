Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) Roma, 20 set. () – Cresce l’per la decisione della Corte costituzionale che la prossima settimana, il 24 e il 25 con due udienze pubbliche e la successiva camera di consiglio, si pronuncerà sulla questione di legittimità costituzionale delle norme che puniscono l’aiuto al suicidio, sollevata dalla Corte di assise di Milano nell’ambito del procedimento contro Marco Cappato, autodenunciatosi dopo aver accompagnato in Svizzera Dj Fabo per ottenere il suicidio assistito. Un verdetto che laaveva rinviato un anno fa, per consentire aldi legiferare sulla materia relativa al fine vita.Un tempo trascorso inutilmente, visto che le commissioni riunite Giustizia e Affari sociali della Camera il 31 luglio scorso, dopo un dibattito durato due mesi, hanno alzato bandiera bianca, alla luce dell’impossibilià di arrivare ...

TV7Benevento : Eutanasia: attesa per Consulta, per ora nulla di fatto in Parlamento/Adnkronos (2)... - TV7Benevento : Eutanasia: attesa per Consulta, per ora nulla di fatto in Parlamento/Adnkronos... - Radio1VivaVoce : #Eutanasia #finevita, @paolabinetti: 'Io credo che noi abbiamo un diritto alla vita e un’attesa della morte. C’è la… -