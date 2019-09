Di Maio replica a Di Battista | “Pd deve guadagnarsi fiducia | presto prova in Parlamento”

Di Battista scuote M5S - non vi fidate di Pd e Renzi. Marcucci replica : Conte e Di Maio tengano a bada i suoi deliri : Alessandro Di Battista torna a scuotere il Movimento 5 stelle, mettendo in guardia i pentastellati dal rischio Pd (e Renzi): non vi fidate, e' l'ammonimento-avvertimento lanciato sui social. Dopo aver espresso le sue perplessita' sull'alleanza giallorossa all'avvio del confronto tra i due partiti in vista della nascita del governo Conte II, Di Battista ha scelto il silenzio, evitando di tuonare su un accordo che, non e' un mistero, non ...

Governo - il Pd replica a Di Battista : “Conte e Di Maio tengano a bada i suoi deliri” : Il Pd, con il suo capogruppo al Senato Andrea Marcucci, risponde alle parole di Alessandro Di Battista sull'alleanza di Governo: "Consiglierei al premier Conte e al ministro Di Maio di tenere a bada i deliri di Di Battista, che oggi come un Salvini qualsiasi è tornato a scagliarsi contro l’Europa e che sembra comunque pronto a fare di tutto per rompere l'attuale maggioranza parlamentare”.Continua a leggere

Incontro Di Maio-Zingaretti. Ultimatum M5S : Conte premier. La replica del Pd : serve discontinuità : La trattativa tra pentastellati e dem è stata avviata ufficialmente oggi, ma si è subito incagliata. In serata,

Conte fa lo shampoo a Salvini - che replica in modo desolante. Ma Di Maio fa pure peggio : Dopo appena 14 mesi di governo giallo-verde ieri il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha certificato il fallimento politico della Lega e dei 5stelle. Il premier Conte ha vestito i panni del Professore e ha fatto uno shampoo accademico a Matteo Salvini. Una vera e propria umiliazione pubblica. Conte, senza tante remore, ha ricordato a Salvini tutti i suoi limiti e tutti i suoi gravi errori istituzionali e politici. Lo spettacolo era ...

Conte a Salvini : da te sleale collaborazione. La replica : io sempre leale. Di Maio : Salvini pentito - frittata è fatta : Lo scontro politico sulla Open Arms raggiunge il suo apice con una dura lettera che il premier Conte ha scritto a Salvini defininendo l'atteggiamento del ministro dell'Interno «un...

Di Maio replica a Salvini : "Tagliamo i parlamentari e dimezziamo i loro stipendi. Bastano due ore" : Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha replicato via Facebook all'intervento di Matteo Salvini nell'aula del Senato, quello in cui ha teso la mano alla proposta di M5S di votare il taglio dei 345 parlamentari prima di tornare alle elezioni, come se il ritorno alle urne possa essere deciso di chiunque.I due vicepremier sanno benissimo che la decisione finale spetta al Presidente della Republica Sergio Mattarella. E se Matteo Salvini ...

Di Maio replica a Salvini : "I veri amici sono sempre leali" : "Non mi sono mai piaciute quelle persone che fanno gli amici di tutti. Per me l'amicizia è una cosa seria, è un valore fondamentale nella vita, straordinario. E soprattutto, i veri amici sono sempre leali...". Lo scrive su Facebook il capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio replicando al leader leghista Matteo Salvini che in aula al Senato lo ha più volte definito "l'amico Di Maio". "Voglio darvi una ...

Salvini : "Manovra coraggiosa o torniamo al voto". Di Maio replica : "Basta attacchi - se Lega vuole ministeri li chieda" : “Io speravo in una riforma più efficace e coraggiosa di quella che ci hanno sottoposto. Che non accorcia processi, che non garantisce galera certa agli spacciatori, noi vogliamo togliere attenuanti generiche... Bonafede si arrende allo status quo, parla di processi di 6 anni. Noi pensiamo che i 3 gradi di giudizio si possono concludere in quattro anni, per esempio”. Lo dice, in una intervista in apertura di prima pagina ...

Di Maio replica a Salvini : "A cosa servono le sparate fuori dalle righe?" : Matteo Salvini sfida nuovamente il Movimento 5 Stelle durante un’intervista a SkyTG24, la replica di Luigi Di Maio non si lascia attendere a lungo. Il vicepremier e leader dei pentastellati, ha risposto al segretario della Lega con un post su Facebook corredato da una foto per certi versi “provocatoria” nei confronti degli alleati assieme al premier Conte e ai ministri Fraccaro e Bonafede. La tensione nella maggioranza di governo è ancora una ...