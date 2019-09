Cos’è l’amore | il testamento di Franco Califano in versione trap

Ho bisogno di qualcuno che mi sconvolga e che mi ricordi Cos’è l’amore : Alcune donne rinunciano all’amore, per paura di soffrire ancora o di vedere andare in frantumi quel cuore già spezzato. La verità è che l’amore non è per tutti o meglio, forse è destinato a tutte le persone del mondo ma soltanto pochi individui sanno coltivarlo e alimentarlo, solo pochi eletti comprendono il grande potere del vero amore. Queste persone sono temerarie, forti e forse anche un po’ folli, non hanno paura di mostrare i loro ...