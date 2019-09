Capello | ' I giocatori dovrebbero parlare con Sarri | questo modo di difendere non va bene'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 20 settembre 2019) La Juventus è pronta a disputare la quarta giornata di Serie A, prevista per sabato 21 settembre alle ore 18:00. Una partita che arriva dopo la buona prestazione in Champions League, con la Juve che ha sfiorato l'impresa al Wanda Metropolitano di Madrid contro l'Atletico di Simeone. Il gioco disi è dimostrato molto efficace, portando i bianconeri sul 2 a 0 fino a pochi minuti dalla fine. La squadra di Simeone ha però recuperato, pareggiando la partita, sfruttando errori difensivi di marcatura su situazioni di palle inattive. Il gol di Savic arriva dopo una punizione dalla trequarti, in cui Gimenez ha sovrastato Danilo e ha servito l'assist al difensore montenegrino, mentre quello di Herrera da calcio d'angolo grazie ad uno stacco importante. Un vero e proprio 'problema' difensivo, secondo Fabio, attuale commentatore televisivo a Sky Sport, che ha sottolineato che è ...

