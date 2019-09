Campidoglio | rinnovato Protocollo tra Roma Capitale e Ministero Giustizia per progetti di

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2019)– Firmato questa mattina lo schema did’Intesa fradella-DAP, Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise “per il reinserimento socio lavorativo dei soggetti in espiazione di pena, attraverso la partecipazione adi pubblica utilità nel territorio di”. La firma delpermette il rinnovo dell’accordo tra le parti con l’intesa di demandare i dettagli dei singolia degli specifici Protocolli Operativi. La durata è di 12 mesi tacitamente rinnovabile salvo esplicita volontà di ciascuna parte firmataria di porre termine notificata con un anticipo di almeno 60 giorni. Ilstabilisce la possibilità di ampliare l’iniziativa ad altri ambiti, come per esempio all’interno delle aziende agricole di, e coinvolgendo diversi istituti penitenziari. Con esso si ...