U&D del 19 settembre | in onda il confronto tra Katia Fanelli e Vittorio Collina

Anticipazioni U&D del 19 settembre - Classico : ospiti Katia e Vittorio di Temptation Island : Dopo tre puntate dedicate al Trono Over, oggi 19 settembre Canale 5 trasmetterà il primo appuntamento stagionale del Trono Classico con la presentazione dei nuovi tronisti. Quanto andrà in onda sarà riferito alla registrazione che si è tenuta lo scorso 29 agosto agli studi Elios di Roma, in seguito alla quale il pubblico ha conosciuto i nomi dei quattro ragazzi che cercheranno l'anima gemella nel programma televisivo condotto da Maria De ...

U&D - spoiler puntata del 18 settembre : David e l'ex Incorvaia litigano in studio : Oggi 18 settembre su Canale 5, a partire dalle 14:45, andrà in onda la terza puntata settimanale di Uomini e donne, dedicata al trono over. Stando alle anticipazioni, dopo la discussione tra Pamela e Stefano, vi sarà un nuovo accesissimo scontro che vedrà come protagonisti Cristina Incorvaia e David Scarantino. I due reduci da Temptation Island, secondo le anticipazioni riportate dalle "talpe" de Il Vicolo delle News, non risparmieranno accuse e ...

Teresa Cilia risponde allo sfogo della De Filippi a U&D : 'Schifata - non posso dire altro' : Nelle ultime ore si sta facendo un gran parlare dello sfogo che ha avuto Maria De Filippi a Uomini e Donne in difesa di Raffaella Mennoia: per informare il pubblico che il web è pieno di persone che offendono senza motivo, la conduttrice ha tirato in ballo la querelle che c'è stata quest'estate tra l'autrice e Teresa Cilia. Sebbene non sia mai stata nominata direttamente, l'ex tronista siCiliana ha deciso di replicare su Instagram alla ...

Anticipazioni U&D registrazione del 17 settembre : Tina attacca Er Faina - ospite con Sharon : Si è tenuta oggi 17 settembre una nuova registrazione di Uomini e Donne dedicata al Trono Classico. Oltre ai quattro tronisti erano presenti in studio anche due coppie che hanno recentemente concluso la loro avventura a Temptation Island Vip 2, continuando comunque la frequentazione anche al termine della ripresa. Ciro Petrone e Federica Caputo hanno confermato di non essersi lasciati, nonostante la delusione di lei in occasione della fuga del ...

Programmazione Canale 5 del 16 settembre : torna U&D - Il Segreto parte alle ore 16 : 10 : Oggi 16 settembre prenderà ufficialmente il via la stagione 2019-20 di Uomini e donne, lo storico dating show di Maria De Filippi giunto alla ventiquattresima edizione. Trono Over e Trono Classico si alterneranno durante la settimana, portando in scena buoni sentimenti e anche litigi e sospetti tra i vari protagonisti. Il ritorno del programma coinciderà con la fine della soap turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, che lo scorso venerdì 13 ...

Tony Effe contro Arianna Cirrincione di U&D : 'Stupida - mi ha copiato il nome del cane' : È un "pomeriggio di fuoco" quello che hanno vissuto Tony Effe e Arianna Cirrincione: il cantante, in modo particolare, è andato su tutte le furie dopo che ha scoperto che la ragazza ha chiamato il suo nuovo cane Cookie, esattamente come quello che lui possiede. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha risposto con fermezza al trapper, arrivando a promettergli una "cinquina" per il modo sgarbato in cui le ha puntato il dito contro. Tony Effe ...

U&D - Giulio Raselli deluso dalla Cavaglià : 'La sua scelta si è rivelata sbagliata' : Partirà ufficialmente il 16 settembre la messa in onda della nuova stagione di Uomini e Donne che vede tra i suoi tronisti del trono classico un volto già noto a chi segue il dating show di Maria De Filippi. Si tratta di Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià, la quale alla fine del suo percorso scelse di uscire dal programma con Manuel Galiano. Il nuovo tronista, che si sta già dando da fare per trovare la donna giusta, come noto ...

La Rocchini ex di U&D torna a parlare della crisi con Oscar : 'La situazione non è chiara' : È passato più di un mese ormai da quando la coppia formata da Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini ha deciso di separarsi: l'ex tronista è tornato nella sua Napoli, mentre la fidanzata è rientrata a Firenze. Ad agosto, dopo essere stata bersagliata di domande dai follower, la fashion influencer ha deciso di rompere il silenzio, ammettendo di essere in crisi con il partner. Da quel momento, entrambi hanno cercato di vivere il più serenamente ...

U&D - David e Cristina litigano durante la registrazione del trono over : Maria seda la lite : David e Cristina sono stati ospiti della 1^ registrazione del trono over di Uomini e Donne, che ha avuto luogo venerdì 30 agosto. Al contrario di altre tre coppie di Temptation Island 6 che hanno presenziato alla registrazione del trono classico, i due, essendosi conosciuti al dating show dedicato ai senior, sono stati invitati alla puntata inaugurale che vede protagonisti dame e cavalieri. Secondo le indiscrezioni del portale Il Vicolo delle ...

Sabrina Ghio - ex U&D - contro Chiofalo e Fiordelisi : 'Non avete il minimo pudore - assurdo' : Nelle ultime ore, si sta facendo un gran parlare dei video nei quali Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo annunciano di essersi lasciati. Dopo aver visto su Instagram le immagini in cui entrambi gli ex di Temptation Island si disperano per quello che è successo, Sabrina Ghio ha deciso di dire la sua: l'ex tronista di Uomini e Donne si è scagliata verbalmente sia contro "Lenticchio" che contro la fidanzata, accusandoli di spettacolarizzare ...

Anticipazioni U&D : si registrerà l'esordio della nuova stagione già a fine agosto : L'estate è stata lunga per i telespettatori di Uomini e donne che hanno salutato il programma già a fine maggio, in seguito alle scelte di Giulia Cavaglià, Angela Nasti e Andrea Zelletta. E finalmente, le polemiche riguardanti le accuse alla redazione lasciano spazio alle dinamiche più amate dai fan del programma: l'annuncio dei nuovi tronisti e le prime registrazioni della stagione 2019-20. C'è finalmente una data per il ritorno di Maria De ...

Anticipazioni U&D - Trono Classico : Giulia è la prima protagonista della prossima stagione : Dopo settimane di indiscrezioni e ipotesi mai confermate, gli account ufficiali di Uomini e donne hanno diffuso il volto e il nome della prima tronista della stagione 2019-20. A sorpresa, non si tratta di una persona conosciuta agli appassionati del programma. La fortunata, che avrà la possibilità di cercare l'anima gemella nel dating show condotto da Maria De Filippi, è romana e si chiama Giulia. Non è giovanissima, a differenza di quanto ...

U&D : Sperti contro Serpa pubblica foto del 2001 mentre massaggiava Mora : I fan di Uomini e Donne, nel corso di questi giorni, stanno assistendo a uno scontro senza limiti tra alcuni membri della produzione ed ex protagonisti del programma. A sferrare il colpo decisivo in tutto questo polverone, è stato l'opinionista Gianni Sperti. Quest'ultimo, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto relativa a un articolo del 2001. In tale immagine è immortalato Mario Serpa mentre massaggiava la schiena di Lele ...

U&D - fan riceve proposta di matrimonio ispirata da un'esterna della Langella con Del Corso : Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso, i due ex protagonisti Uomini e Donne, che a oggi sono una delle coppie più seguite dai fan del dating show di Canale 5. Il pubblico è a stretto contatto con la coppia, grazie ai post e alle storie pubblicate su Instagram. Poche ore fa Andrea, proprio attraverso quest'ultimo social, ha pubblicato un commento speciale di una fan che parla di una proposta di matrimonio ...