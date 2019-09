Microsoft To-Do per Android si aggiorna | migliorato il widget

Gears 5 rappresenta il lancio migliore di questa generazione - per Microsoft : Microsoft ha fatto sapere che Gears 5 ha ottenuto un grande successo e che si è rivelato il titolo col miglior lancio di questa generazione. Infatti dal 6 settembre (data in cui i possessori dell'Ultimate Edition hanno potuto accedere al gioco) sono stati 3 milioni i giocatori che hanno giocato al gioco, complice anche la presenza sul Game Pass.Considerate che il titolo di maggior successo di Microsoft è stato Halo 4 su Xbox 360 nel 2012, titolo ...

Microsoft Flight Simulator ricerca persone per la technical alpha : Microsoft Flight Simulator decollerà presto per il suo primo volo di prova pubblico, sotto forma di technical alpha. Le iscrizioni per questa porova sono già iniziate, ed i membri del programma Insider saranno in grado di registrarsi compilando un sondaggio.Tutto ciò che serve per aderire al programma Insider è un account Microsoft: in seguito non dovrete far altro che registrarvi sul sito ufficiale del gioco. Oltre alla registrazione per l'alfa ...

Microsoft Launcher 5.8 è disponibile per tutti con una ricerca locale ottimizzata e altre migliorie : Dopo la distribuzione ai beta tester il mese scorso, il nuovo aggiornamento di Microsoft Launcher che porta l'app alla versione 5.8 è ora disponibile per tutti gli utenti e aggiunge alcune utili funzionalità, come la ricerca ottimizzata che facilita l'accesso ai risultati locali. L'articolo Microsoft Launcher 5.8 è disponibile per tutti con una ricerca locale ottimizzata e altre migliorie proviene da TuttoAndroid.

Microsoft Whiteboard si aggiorna per Windows 10 : blocco degli oggetti : Durante la giornata di oggi, la UWP di Microsoft Whiteboard si è aggiornata per Windows 10 implementando il blocco degli oggetti. Novità in questa versione blocco oggetti: con questa nuova impostazione è più facile allineare i contenuti mentre si spostano. Schermata di condivisione: il pannello per la condivisione delle lavagne riempe tutto il lato destro dello schermo. Fix di bug e miglioramenti generali. Screenshot Download La nuova ...

Age of Empires : il nuovo studio di sviluppo di Microsoft non svilupperà giochi : Durante l'E3 di quest'anno Microsoft ha annunciato di aver acquisito lo studio Double Fine, team di sviluppo di Psychonauts e Brutal Legends. Oltre a questo, la società ha dichiarato la creazione di un nuovo studio che si focalizzerà sul progetto del nuovo Age of Empires.A quanto però questo studio di sviluppo non creerà direttamente giochi, ma in realtà supporterà e supervisionerà il lavoro degli altri team al lavoro sullo sviluppo del ...

Microsoft Whiteboard si aggiorna per Windows 10 : blocco degli oggetti : Durante la giornata di oggi, la UWP di Microsoft Whiteboard si è aggiornata per Windows 10 implementando il blocco degli oggetti. Novità in questa versione blocco oggetti: con questa nuova impostazione è più facile allineare i contenuti mentre si spostano. Schermata di condivisione: il pannello per la condivisione delle lavagne riempe tutto il lato destro dello schermo. Fix di bug e miglioramenti generali. Screenshot Download La nuova ...

Google - Intel e Microsoft formano un consorzio per la protezione dei dati anche mentre li stiamo usando : Google, Intel, Microsoft e altre sette società hanno costituito il Confidential Computing Consortium per aiutare a definire e accelerare la tecnologia open source che offre un accesso ai dati veramente privato, non solo quando sono archiviati o inviati, ma anche mentre si stanno utilizzando. L'articolo Google, Intel e Microsoft formano un consorzio per la protezione dei dati anche mentre li stiamo usando proviene da TuttoAndroid.

Microsoft spera di portare in futuro il servizio Game Pass su tutte le piattaforme : Il modello di abbonamento Xbox Game Pass è stato un successo per Microsoft, in quanto la società ha offerto accesso ad una moltitudine di giochi, dando la possibilità ai giocatori di accedere in anteprima ai giochi esclusivi di Microsoft. Già da tempo tuttavia la società sperava di poter estendere il suo catalogo anche su altre piattaforme in modo da raggiungere un pubblico più ampio.Durante un'intervista Ben Decker e Matt Percy di Microsoft ...

Cortana diventa più colloquiale in Microsoft Launcher 5.7 e ci sono novità anche per la versione 5.8 beta : Dopo alcune settimane di beta test, la versione 5.7 di Microsoft Launcher è ora disponibile per tutti gli utenti con un paio di nuove funzionalità, tra le quali un'esperienza migliorata con l'assistente Cortana e alcune modifiche all'interfaccia utente per il feed. Nel frattempo la versione 5.8 beta di Microsoft Launcher riceve un'altro paio di miglioramenti per gli amministratori IT e le icone delle applicazioni che ora possono essere ...

Microsoft potrebbe permettere a suoi studi di realizzare giochi multipiattaforma : Nell'ultimo episodio di The Game Informer Show, il portale ha avuto l'occasione di parlare con il responsabile degli Xbox studios di Microsoft, Matt Booty, del suo percorso nel settore e di quello che Microsoft sta pianificando per la prossima generazione di console.Durante l'intervista è stato chiesto a Booty se Microsoft permetterà ai suoi studi first party di realizzare giochi multipiattaforma. Ad esempio, in seguito all'acquisizione di ...

Microsoft brevetta una soluzione per la realtà mista che innova e inquieta : L’ufficio brevetti degli Stati Uniti ha approvato la richiesta di Microsoft di brevettare “sovrapposizioni di immagini in tempo reale per sistemi di realtà misti”. Si tratta in sostanza di una evoluzione delle soluzioni di realtà Aumentata già esistenti, che accentuano l’interazione con le presone, oltre che con le cose. In sostanza, il sistema in questione sarebbe in grado di riconoscere le persone presenti nelle ...

Samsung e Microsoft insieme per portare maggiore produttività sugli smartphone : In occasione dell’evento Unpacked che ha tolto i veli alla nuova famiglia Galaxy Note 10, Samsung ha anche annunciato un nuovo passo nell’accordo a lungo termine con Microsoft per portare strumenti di produttività sui dispositivi mobile. Le integrazioni esclusive di Microsoft si trovano per esempio a bordo del nuovo Galaxy Note 10 che può trasformarsi […] L'articolo Samsung e Microsoft insieme per portare maggiore produttività ...

Siglato un accordo tra Microsoft e Sony per il cloud gaming : Nel libero mercato può capitare che due aziende siano tra loro competitive e nello stesso tempo collaborative. È quello che si può osservare tra due colossi del campo della tecnologia informatica e dello sviluppo di videogiochi. Mi riferisco a Microsoft e a Sony che se da un lato sul versante delle console stanno già preannunciando i loro nuovi prodotti, rispettivamente dell’Xbox One (Project Scarlett) e della ...

Siglato un accordo tra Microsoft e Sony per il cloud gaming : Nel libero mercato può capitare che due aziende siano tra loro competitive e nello stesso tempo collaborative. È quello che si può osservare tra due colossi del campo della tecnologia informatica e dello sviluppo di videogiochi. Mi riferisco a Microsoft e a Sony che se da un lato sul versante delle console stanno già preannunciando i loro nuovi prodotti, rispettivamente dell’Xbox One (Project Scarlett) e della ...