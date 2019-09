Medjugorje è opera di Dio

Fonte : preghiamoinsieme

(Di giovedì 19 settembre 2019) Mons. George Pearce, arcivescovo emerito dell’isola di Fiji, é giunto in visita privata atra la fine di settembre ed i primi di ottobre. Ecco le sue impressioni: “Non dubito della veridicità di. Sono già stato qui tre volte ed ai sacerdoti che mi domandano, dico: andate e sedetevi nel confessionale e vedrete… miracoli per intercessione di Maria con la potenza di Dio. Ci è stato detto: ‘Li riconoscerete dai frutti’. Il cuore e l’anima dei messaggi disono senza dubbio l’Eucaristia ed il Sacramento della Riconciliazione. “Non ho alcun dubbio sul fatto che questa siadi Dio. Come ho già detto non si può non credere quando si trascorre un po’ di tempo nel confessionale. Sia i segni, sia i miracoli sonodella misericordia divina, ma il miracolo più grande é quello di ...

lindaeciao : @DeerEwan 'Scopa'Non usare queste parole del Demonio! La Madonna di Medjugorje ci punirà arriveranno 3 giorni di bu… -