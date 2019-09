Mattarella: Ue cantiere ancora aperto

Dopo l'incontro con il suo omologo tedesco Steinmeier, il presidentericorda che i rapporti ItaliaGermania sono "non solo eccellenti ma al massimo livello di eccellenza" su ogni piano: per mantenere l'equilibrio, misure che stimolino i mercati interni. Allargando alla Ue: "Benefici e vantaggi dell'integrazione Ue sono ormai quotidiani, dati per acquisiti e in certi casi nemmeno percepiti. Ma siamo consapevoli che Ue èincompiuto".Sui migranti "responsabilità comune" sperando in "soluzioni condivise"(Di giovedì 19 settembre 2019)