Hanno un pitone in casa dove c’è anche la loro bambina di due anni | cosa accade alla

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 19 settembre 2019) Una coppia, in Florida Usa, Jaren Hare e il compagno Charles Darnell aveva unalbino in. Ilera tenuto in una teca coperta solo da un tessuto. Un giorno ilaffamato perché denutrito con un sottopeso di almeno 7 kg è uscito dteca e ha strangolato lae poi ha iniziato a divorarla. I genitori se ne sono accorti e con una mannaiaprovato ad ammazzare ilma laera ormai già morta strangolata. I genitori della piccola sono finiti sotto processo e il procuratore dello stato, Pete Magrino ha così commentato la tristissima vicenda: ”Ilbirmano albino è una specie molto aggressiva e non ci si può aspettare che non si comporti secondo la sua natura, specialmente se affamato” e poi ha concluso così: ”Tenere un serpente di quella specie in una teca scoperta con inuna bimba di dueè stato non solo ...

italskipper : @_DanQuijote @lordstefano Lo guarda come fa un pitone quando osserva il ratto che gli hanno appena inserito nella sua teca di plexiglass - leleilenia : @intuslegens Bertinotti dimentica che il popolo è quello che ha mantenuto per anni lui, con le scarpe di pitone, og… - marobe997 : RT @Lux_Clarissima: Non diciamo cazzate. Di Mio è un 'Venduto'. Tutto quì.. E come lui tutti i Grulli che hanno 'ABBANDONATO IL POPOLO ITAL… -