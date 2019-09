Con Tasker 5 8 4 arriva il supporto alla modalità scura di Android 10

Stregati dalle gesture in arrivo sui Pixel 4? Potete averne un assaggio Con Tasker : Con Air gesture e Tasker Potete controllare la musica, inviare messaggi WhatsApp e molto altro senza toccare lo smartphone Android. Ecco come funziona il progetto che ricrea un assaggio delle nuove gesture dei Google Pixel 4. L'articolo Stregati dalle gesture in arrivo sui Pixel 4? Potete averne un assaggio con Tasker proviene da TuttoAndroid.