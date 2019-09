Come archiviare un post su Instagram

Fonte : chimerarevo

(Di giovedì 19 settembre 2019) Idisono ormai all’ordine del giorno e molte volte si decide di pubblicare un video o una foto senza neppure pensare a ciò che si sta facendo. In questi casi, non è leggi di più...

amoreandrea84 : RT @maurizioft: sono 1 di quel 1600000 sono venuto come tutte le volte prima, dal 2005 ho convinto a venire e non è affatto stato per archi… - 2_crim : @LiaPerrone @borghi_claudio Ma Lia Perrone, m5s ha per ALLEATI DI GOVERNO Pd & Renzi. ????? Mi pare che l'onestà com… - maurizioft : sono 1 di quel 1600000 sono venuto come tutte le volte prima, dal 2005 ho convinto a venire e non è affatto stato p… -