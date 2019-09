Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Sorpresa! Scandalo! Matteolascia il Pd. E il Governo, il Palazzo, i media, e (forse) il paese sobbalzano. Per una volta, tuttavia, questo è un caso in cui aproprio non si può rimproverare nulla. Né la sorpresa, né le intenzioni. E se davvero Giuseppe Conte è rimasto di sasso a sentire l’annuncio, se davvero, come ha detto, “è stato poco trasparente”, i casi sono due: o Conte vive nella bambagia, o Conte vive nella bambagia. In entrambi casi la sua reazione ci dice qualcosa di molto serio sul livello di rimozione su cui si fonda il Governo che ha insediato l’Avvocato a Palazzo Chigi.A proposito di sorpresa. Mi par di ricordare che il senatore fiorentino confessò il progetto di lasciare il Pd già alle sue dimissioni dopo il referendum del 2016 – al punto che la domanda se avrebbe ...

fattoquotidiano : PALAZZO CHIGI Il primo problema per Giuseppe Conte e per il suo governo di nome fa sempre Matteo, ma stavolta il co… - HuffPostItalia : Stavolta Renzi non è criticabile - SilvanoPravato : RT @fattoquotidiano: PALAZZO CHIGI Il primo problema per Giuseppe Conte e per il suo governo di nome fa sempre Matteo, ma stavolta il cogno… -