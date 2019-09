L' astronauta Nick Hauge | Nello spazio? Brad Pitt è stato più convincente rispetto a

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Sta per arrivare nelle cinematografiche, il prossimo 26 settembre, il nuovo film didal titolo "Ad Astra", in cui l’attore interpreta unalle prese con una difficile missioneprofondo. Il lungometraggio èpresentato in anteprima al Festival del Cinema di Venezia ed ora sta per arrivare nei cinema di tutta l’Italia.In America per promuovere la sua ultima fatica come attore protagonista, l’ex marito di Angelina Jolie, si è recato il 17 settembre, nella sede di Washington della stazione Nasa. In quel contesto ha partecipato a una videochiamata con la stazione spaziale internazionale, mettendosi in contatto con, celebreamericano, e re di molte missioni. Come ha riportato Foxlife,e l’hanno scambiato qualche parola come se fossero due vecchi amici. Durante la conversazione, l’attore di Ad ...