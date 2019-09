La gente non si fida più di élite e intellettuali

Pomeriggio Cinque - Barbara D'Urso sconvolgente : "Sono anni che non ho una vita sessuale" : I rumors di queste ultime settimane parlavano di Barbara D'Urso e Filippo Nardi come di una coppia. I due avevano infatti trascorso qualche giorno insieme nella villa della conduttrice a Capalbio, e tanto era bastato per fanscere il gossip. Tuttavia, nel corso dell'ultima puntata di Pomeriggio Cinqu

Nonna soffoca e poi seppellisce in giardino il figlio di 5 anni dei vicini di casa perchè era più bello e intelligente del nipote : Una storia sconvolgente quella raccontata dal Daily Mirror. Una donna anziana che viveva in un villaggio di Hao nella Cina centrale si è resa artefice di qualcosa di orribile. La donna ha prima rapito un bimbo di 5 anni, figlio dei vicini di casa, con l’inganno lo ha fatto salire su un furgone, poi lo ha soffocato e infine seppellito nel suo giardino. Una volta scoperta la donna ha detto che ha compiuto il terribile gesto perché ...

Grande Fratello - la rivelazione dell'ex dirigente Mediaset : "Contro la morale" - non doveva andare in onda : Il format del Grande Fratello compie 20 anni (prima volta in tv in Olanda, 16 settembre 1999) ma pochi sanno che in Italia sarebbe potuto non arrivare mai. Perlomeno, non su Mediaset o non con quella portata storica. A rivelarlo, sul Corriere della Sera, un'intervista di Leonardo Pasquinelli, che al

"Ho visto morire tanta gente - donne violentate. Chi non pagava veniva ripetutamente picchiato e torturato" : La Dda di Palermo ha disposto il fermo a Messina di tre persone accusate di sequestro di persona, tratta di esseri umani e tortura. Avrebbero trattenuto in un campo di prigionia libico decine di profughi pronti a partire per l’Italia. I migranti hanno raccontato di essere stati torturati, picchiati e di aver visto morire compagni di prigionia.I tre gestivano per conto di una organizzazione criminale un campo di prigionia a Zawyia, in ...

Va a cinema chiede ad una donna che sta al telefono di non disturbare e poi accade qualcosa di sconvolgente : Un uomo, a Lancaster era andato a cinema a vedere un film orror di Martin Scorsese ‘Shutter Island’ . Ad un certo punto non riusciva a sentire bene l’audio perché c’era una donna che parlava al telefono. L’uomo le ha chiesto di spegnere il telefono per permettergli di seguire il film in tutta tranquillità. La donna, che era in compagnia di due uomini, a quell’invito ha lasciato la sala insieme ai due amici. Poi, dopo poco, sono rientrati ...

Rebic : “Io all’Inter? Con loro ha parlato il mio agente - appena ho saputo del Milan non ho esitato” : “Voglio ringraziare tutti per essere arrivato qui in questo grande club. Spero che faremo una grande stagione. Conosco e apprezzo da tempo la storia del Milan“. Queste le prime parole di Ante Rebic da giocatore rossonero. L’attaccante arrivato dall’Eintracht Francoforte è stato presentato oggi alla stampa e ai tifosi. “Il primo con cui ho parlato è stato Boban: è stato importante, mi ha dato qualche dritta. Il ...

Salvini a Di Battista : “Non mi sono mai montato la testa - io la gente la incontro tutti i giorni” : Matteo Salvini, intervistato a 'Dritto e Rovescio', ha replicato agli attacchi di Alessandro Di Battista: "Non mi sono mai montato la testa, perché vado a fare la spesa, prendo il taxi, la gente la incontro tutti i giorni. Se avessi voluto fare una vita tranquilla avrei continuato a fare il ministro dell'Interno".Continua a leggere

Formula 1 – Rosberg contento dell’errore di Hamilton a Monza : “felice di vedere che Lewis abbia fatto una mossa non intelligente” : Nico Rosberg ed il dritto di Hamilton a Monza: l’ex campione tedesco gioisce per l’errore del suo ex compagno di squadra al Gp d’Italia Tra Hamilton e Rosberg, è certo, non scorre buon sangue: i due piloti hanno vissuto una convivenza travaglia in Mercedes e sembra che la situazione non sia cambiata molto dopo il ritiro del tedesco. Durante il weekend di gara di Monza, il britannico campione del mondo in carica ha ...

Zingaretti su Renzi : "Va via dal Pd? La gente non capirebbe il motivo di uno scisma" : “Non ho avuto modo di parlare con Renzi su questo. Leggo tutti i giorni sui giornali queste voci”. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Porta a Porta in onda stasera, rispondendo a una domanda su una possibile uscita di Matteo Renzi dal Pd. “Suggerisco ai giornalisti - ha aggiunto Zingaretti - di chiedere anche il perchè. Non capisco i motivi che dovrebbero essere alla base di un fatto ...

Gabrielli contro Salvini che indossa la maglia della Polizia : 'La gente non è idiota' : Ora che Matteo Salvini non è più Ministro dell'Interno, il Capo della Polizia Franco Gabrielli ha voluto commentare l'abitudine del leader della Lega di indossare le maglie delle forze dell'ordine. A suo avviso non c'è motivo per cui un Ministro come lui possa indossare un indumento per affermare il suo ruolo. E, parlando del nuovo governo, sostiene che bisogna dare importanza prioritaria al nuovo contratto di lavoro degli agenti di Polizia. Le ...

Il capo della polizia Gabrielli da Napoli : “Salvini con le maglie delle forze dell’ordine? La gente non è idiota” : Salvini e la sua abitudine a indossare magliette delle forze dell’ordine? “Le utilizzava come una modalità per farsi sentire parte integrante. La gente non è idiota”. Parola del capo della polizia Franco Gabrielli, a Napoli per l’inaugurazione delle nuova sala operativa della locale questura. “Ma secondo voi – ha detto Gabrielli – un ministro dell’Interno che è l’unica autorità di pubblica sicurezza, ...

