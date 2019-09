Con Renzi 12 senatori Pd e una di FI

Sono al momento 13 ipronti ad entrare in Italia Viva. In 12 lasciano il Pd cambiando anche gli equilibri nelle commissioni. Sarà conTeresa Bellanova, attuale ministro per le Politiche Agricole. E arrivano Francesco Bonifazi, Eugenio Comincini,Leonardo Grimani,Giuseppe Cucca,Davide Faraone,Nadia Ginetti,Ernesto Magorno,Laura Garavini,Mauro Maria Marino,Daniela Sbrollini,Valeria Sudano. Entra anche l'azzurra Donatella Conzatti, che lascia FI. E il deputato Dem Colaninno annuncia: "Sono con".(Di mercoledì 18 settembre 2019)