Ambiente | Torino ‘adotta’ il Po d’aMare

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Roma, 18 set. (AdnKronos) – Parola d’ordine: prevenzione. Fiumi puliti per mari puliti e il Po con i suoi 652 km, 4 Regioni e 13 Province attraversate, è il corso d’acqua che meglio si presta a operazioni di raccolta, recupero e riciclo dei rifiuti, in plastica in particolare, prima che arrivino al mare. Gran parte dei rifiuti marini (circa l’80%) proviene infatti dalla terraferma e raggiunge il mare prevalentemente attraverso gli scarichi urbani e i corsi d’acqua. La presenza di rifiuti sulle spiagge e nei mari disincentiva il turismo, colpisce la pesca e la nautica con un impatto economico stimato dall’Unep (United Nations Environment Programme) in 13 miliardi di dollari l’anno. La messa in opera del progetto Il Po d’aMare aè l’evoluzione della precedente attività di intercettazione, raccolta e riciclo svoltasi in ...

