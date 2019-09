Tennis | Novak Djokovic | “Tra una settimana saprò quando tornare in campo Infortunio più

Fonte : oasport

(Di martedì 17 settembre 2019) Ha appena raggiunto e superato una leggenda come Jimmy Connors al quarto posto di tutti i tempi nella speciale classifica dedicata alle settimane in vetta al ranking ATP:ha infatti dato il via alla sua 269ma in vetta, tra sette giorni toccherà ad Ivan Lendl arrendersi (fermo a quota 270). L’obiettivo è quello di andare a riprendere anche Sampras e Federer, più lontani a 286 e 310, nel frattempo però c’è da superare un momento molto difficile in questa stagione. Il dolore alla spalla avvertito agli US Open si fa infatti ancora sentire. In un’intervista a RTSha dichiarato: “Spero dipresto, ma l’è più grave di quanto immaginassi. Ho bisogno di un’altraper vedere come evolverà la situazione. In teoria potrei essere pronto per Tokyo, ma in questo momento non lo ...

