Paolo Conte a Napoli | 50 anni di Azzurro al Teatro San Carlo | biglietti in prevendita

Maledetti Amici Miei - Paolo Conte spalla speciale : In prima serata dal 3 ottobre su Rai 2 partirà Maledetti Amici Miei, happening show con Giovanni Veronesi, Rocco Papaleo, Margherita Buy, Alessandro Haber e Sergio Rubini. Per l'occasione il cast si è regalato una spalla di lusso, ovvero Paolo Conte.L'artista 82enne reinterpreterà le sue canzoni più famose per la trasmissione e interagirà con il nutrito cast. A Repubblica ha spiegato come è nato il coinvolgimento, abbastanza ...

Paolo Becchi - gli strani silenzi di Giuseppe Conte : "Di cosa non ha mai parlato". La manina di Papa Francesco : "Un silenzio assordante". Paolo Becchi è rimasto sorpreso da quello che Giuseppe Conte non ha detto, tra Camera e Senato. Una spia di quello che dobbiamo aspettarci dal governo di Pd e M5s. Il "buco nero" di Conte nei due giorni della fiducia riguarda, spiega il professore ed editorialista di Libero

Commissario Ue - Conte nel primo CdM : "Ho comunicato il nome di Paolo Gentiloni" : Aggiornamento ore 14.55 - Il premier Giuseppe Conte durante il primo Consiglio dei ministri del nuovo governo 5S-Pd-LeU ha fatto sapere di aver indicato alla presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen il nome di Paolo Gentiloni quale membro italiano del nuovo esecutivo europeo. "Ringrazio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per l'incarico conferito. È una responsabilità che mi onora" è stato il commento di Gentiloni.Paolo ...

Ue - il governo Conte 2 indica l’ex premier Paolo Gentiloni come commissario. E ora spunta l’ipotesi Affari economici : L’Italia spera nella poltrona di commissario europeo agli Affari economici. O, in seconda battuta, quella all’Industria o alla Concorrenza, ma abbinata alla vicepresidenza della Commissione. Il nome del presidente del Pd Paolo Gentiloni, indicato ieri sera in via informale dal nuovo governo Conte 2 come candidato commissario europeo, vale un portafoglio molto forte. Probabilmente più di quello che avrebbe potuto ottenere l’esecutivo ...

Paolo Becchi e il sospetto sull'incontro Conte-Mattarella : "Di Maio ha capito il 'pacco' che gli sta tirando" : "Conte è salito al Quirinale in modo abbastanza irrituale perché Di Maio sta cominciando a capire il 'pacco' che stanno tirando a lui e a tutto il M5S e ci sta ripensando. Del resto se si dovesse andare alle elezioni Di Maio è ancora in partita e Renzi è finito per sempre". Paolo Becchi commenta cos

Paolo Becchi - il governo dell'inciucio schiaffo all'Italia : "Il voto non conta un caz***. Conte infiltrato Pd" : "Un governo senza alcun riscontro nella volontà popolare". Secondo Paolo Becchi, l'accordo tra Pd e M5s (fonti di entrambi i partiti lo definirebbero in dirittura d'arrivo) "genererebbe una spaccatura insanabile tra popolo e istituzioni, dove il popolo non solo non vedrebbe rispettata la sua volonta

Paolo Becchi - governo Lega-M5s bis possibile : "Salvini ha solo voluto far fuori Conte. Ma Mattarella..." : Sempre più vicino un nuovo accordo tra Lega e M5s. Ne è convinto Paolo Becchi, ideologo sovranista vero punto d'incontro tra il mondo salviniano e quello grillino. Il no del Pd alla richiesta di Luigi Di Maio di confermare premier Giuseppe Conte "riapre i giochi" per un clamoroso ritorno gialloverde

Paolo Becchi e il trappolone contro Salvini. Occhio alla manovra di Conte : "La prova dell'inciucio Pd-M5s" : "Sarebbe la prova dell'inciucio Pd-M5s". Intervistato da Italia Oggi, il professor Paolo Becchi "legge" la crisi tra Lega e M5s, scopre le carte di Giuseppe Conte (con il Pd alla finestra) e dà un consiglio a Matteo Salvini: "Deve ritirare la mozione di sfiducia. È caduto in un trappolone. Se fanno

Paolo Becchi : "Ma a Matteo Salvini non converrebbe ritirare la sfiducia a Giuseppe Conte?" : Possiamo trarre qualche insegnamento da quello che sta succedendo intorno a questa crisi politica dalla quale sembra impossibile uscire? La prima considerazione da fare è che la politica, contrariamente a quello che si pensa, non è una scienza, ma un'arte. E l'arte più che di razionalità vive di emo

Paolo Becchi - la fine umiliante che nella storia fece solo Romano Prodi : il colpo di grazia a Giuseppe Conte : solo in due casi nella storia repubblicana un presidente del Consiglio è arrivato al voto di sfiducia. Nell' ottobre 1998 il governo Prodi I e nel gennaio 2008 il governo Prodi II. Con tutti gli altri governi le crisi si sono sempre risolte con le dimissioni del presidente del Consiglio senza passar

Paolo Becchi - il vero piano di Matteo Salvini : "Crisi di governo - fino a quando Giuseppe Conte resta premier" : E adesso, che succede? Riuscirà l'operazione di Matteo Salvini, ovvero ritorno al voto in temi ristrettissimi, oppure Sergio Mattarella e le opposizioni riusciranno a plasmare maggioranze alternative, ovvero l'arte dell'inciucio? Intervistato dal sussidiario.net, dice la sua Paolo Becchi. governo te

Milan - il retroscena firmato Galliani : da GiamPaolo a Conte - quanti allenatori ‘corteggiati’! E se Icardi… : Adriano Galliani rivela importanti retroscena sulla panchina del Milan: Giampaolo già contattato ai tempi di Berlusconi, insieme a Conte e Sarri. Per Icardi ci sarebbe la pista… Monza! Intervistato da SportMediaset per i suoi 75 anni, Adriano Galliani è tornato a parlare del suo grande amore calcistico, il Milan. L’ex dirigente rossonero ha commentato l’arrivo di Giampaolo, spiegando che l’allenatore di Bellinzona ...

Inter e Milan si rinnovano in campo : Conte e GiamPaolo guideranno la rivoluzione milanese : È ormai chiaro a tutti: Milano sta per vivere una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda le nuove squadre che Inter e Milan stanno cercando di costruire. Proprietà, allenatori e dirigenti nuovi, e un mercato che regalerà presto altri campioni ai rispettivi club. Questo è quello che si augurano i tifosi, i quali sperano di poter assistere al più presto ad un rilancio della città dal punto di vista calcistico. I nerazzurri hanno iniziato ...