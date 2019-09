Mondiali di ciclismo | Vincenzo Nibali | ' Non è giusto portare via il posto ad un compagno'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 17 settembre 2019) A pochi giorni dall'inizio deidi, che scatteranno domenica 22 settembre in Yorkshire, si devono registrare alcuni forfait importanti per la gara più attesa, quella in linea dei professionisti di domenica 29.ha definitivamente chiarito che non sarà in corsa. il campione del Team Bahrain era rimasto in dubbio lasciando alle due gare canadesi del World Tour il compito di dare un giudizio sul suo stato di forma. Le risposte non sono state convincenti eha deciso di farsi da parte e lasciare il suoad altri., Italia senzadiche si terranno dal 22 al 29 settembre in Yorkshire non erano nel programma stagionale di. Il percorso della gara in linea era stato ritenuto troppo veloce e facile per esaltare le doti di un corridore con le caratteristiche tecniche del siciliano. Dopo il Tour de France ...

