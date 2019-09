La regina Elisabetta vieta ai suoi ospiti di parlare di Meghan ed Harry

Né Meghan - né Kate : accanto alla regina Elisabetta c’è Autumn Phillips : Autumn Phillips, al fianco della regina ElisabettaAutumn Phillips, al fianco della regina ElisabettaAutumn Phillips, al fianco della regina ElisabettaAutumn Phillips, al fianco della regina ElisabettaAutumn Phillips, al fianco della regina ElisabettaAutumn Phillips, al fianco della regina ElisabettaAutumn Phillips, al fianco della regina ElisabettaAutumn Phillips, al fianco della regina ElisabettaAutumn Phillips, al fianco della regina ...

Un gruppo di turisti americani non riconosce la regina Elisabetta - : Francesca Rossi A Balmoral alcuni turisti americani incontrano la regina Elisabetta, ma stranamente non la riconoscono, causando un divertente equivoco a cui Sua Maestà non si sottrae, dimostrando ancora una volta la sua inesauribile vena ironica È possibile trovarsi al cospetto della regina Elisabetta, uno dei volti più famosi del mondo e non riconoscerla? A quanto pare sì. Il divertente equivoco è accaduto a un gruppo di americani ...

Meghan Markle - lite con la regina Elisabetta : «La sovrana è ferita e delusa». Ecco perché : Meghan Markle, lite con la regina Elisabetta: «La sovrana è ferita e delusa». Ecco perché. La duchessa di Sussex è finita nell’occhio del ciclone per un suo comportamento che avrebbe fatto infuriare la regina Elisabetta. Come riporta il Sun, a Buckingham Palace si vocifera che la sovrana sia «ferita e delusa» dalla scelta di Meghan Markle di non recarsi nella residenza reale di Balmoral per gli Highland Games, preferendo il viaggio a New ...

Brexit - la regina Elisabetta ha firmato la legge "anti-no deal" : è in vigore | Lo speaker dei Comuni annuncia le dimissioni : Lo speaker dei Comuni annuncia le dimissioni e denuncia: "distruttiva" la linea seguita di Johnson sulla sospensione del Parlamento.

Il piatto preferito della regina Elisabetta in vacanza : fish and chips (d’asporto) : Cosa mangiano i nobili: i cibi preferiti dai WindsorCosa mangiano i nobili: i cibi preferiti dai WindsorCosa mangiano i nobili: i cibi preferiti dai WindsorCosa mangiano i nobili: i cibi preferiti dai WindsorCosa mangiano i nobili: i cibi preferiti dai WindsorCosa mangiano i nobili: i cibi preferiti dai WindsorCosa mangiano i nobili: i cibi preferiti dai WindsorChe vacanza sarebbe senza qualche sgarro alla dieta? Una non-regola che vale per ...

Harry e Meghan - lo sgarbo alla regina Elisabetta : rifiutano l’invito a Balmoral perché Archie è troppo piccolo (ma sono già andati a Ibiza) : troppo piccolo per volare a Balmoral, in Scozia, dalla bisnonna Elisabetta ma non per andare a Ibiza durante le vacanze estive. Rischia di trasformarsi in un caso a Buckingham Palace la scusa ufficiale data da Harry e Meghan alla regina per giustificare il loro rifiuto all’invito a raggiungerla nella sua tenuta scozzese per trascorrere con lei qualche giorno. Se dovesse essere confermato che la motivazione ufficiale fornita dai Duchi è ...

Le vacanze della regina Elisabetta - tra cibi proibiti e travestimenti : La sovrana soggiorna tutti gli anni nella sua tenuta in Scozia. Come tutti, anche la regina Elisabetta ha un look meno curato e più comodo in vacanza. C'è chi stenta a riconoscerla. È possibile non riconoscere la regina Elisabetta? È la più longeva tra i monarchi britannici e i suoi look monocolore, ma vivaci, la rendono un personaggio tra i più conosciuti al mondo. Eppure, persino lei in vacanza, nella sua tenuta a Balmore in ...

Turisti incontrano la regina Elisabetta ma non la riconoscono e le chiedono se vivesse da quelle parti : Parlare con la regina Elisabetta senza rendersi conto che quella che si ha di fronte è proprio la Sovrana d’Inghilterra. È quanto successo qualche giorno fa nel Regno Unito, a Balmoral, dove Elisabetta II trascorre le sue vacanze estive nella sua amata dimora scozzese. Secondo quanto riferisce il Daily Mail, la regina era uscita a fare una passeggiata nei boschi che circondano il suo palazzo e ovviamente, per l’occasione, sfoggiava ...

Troppi scandali a corte : regina Elisabetta in crisi - : Carlo Lanna C'è aria di crisi all'interno della famiglia reale inglese e la regina Elisabetta si trova a goder gestire una crisi nera al pari di quella vissuta nell'estate del 1992 Le quotazioni della famiglia reale sono in caduta libera. Negli ultimi mesi infatti la casata dei Windsor ha dovuto affrontare diversi problemi e altrettanti dissidi interni. Problemi che inevitabilmente sono caduti sulle spalle della regina Elisabetta. La ...

Dallo scandalo del principe Andrea a Boris Johnson : l’estate orribile della regina Elisabetta : Kate Middleton e la regina a BalmoralKate Middleton e la regina a BalmoralKate Middleton e la regina a BalmoralKate Middleton e la regina a BalmoralKate Middleton e la regina a BalmoralKate Middleton e la regina a BalmoralKate Middleton e la regina a BalmoralBoris Johnson che le strappa di fatto il via libera alla Brexit è solo la «ciliegina sulla torta» di quella che può essere considerata la peggiore estate da tempo per la regina. Elisabetta ...

La regina Elisabetta II ha deciso di concedere un bonus ai suoi dipendenti : Un gesto simbolico ma gradito. La Regina Elisabetta II ha deciso di concedere un bonus ai suoi dipendenti. Lo staff

regina Elisabetta e Filippo - 72 anni di matrimonio : ecco qual è il loro segreto : La Regina Elisabetta e il principe Filippo stanno per festeggiare 72 anni di matrimonio. Una storia d’amore lunga e solida, offuscata da qualche presunto tradimento. Ma a pochi mesi dall’importante anniversario, ecco spuntare un’indiscrezione hot sulla loro vita intima: «L’attività sessuale…». Come riporta il sito britannico Express, l’intimità tra Elisabetta e Filippo non sarebbe mai mancata, tanto che hanno ...