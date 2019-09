Il Vangelo del 17 Settembre 2019

Vangelo del 16 Settembre 2019 : + Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, Gesù, quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, entrò in Cafàrnao.Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l’aveva molto caro. Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei Giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza: «Egli ...

Il Papa ai vescovi orientali : il Signore ci vuole seminatori miti del Vangelo dell’amore : Papa Francesco, ricevendo stamani in udienza i vescovi orientali cattolici in Europa, ha indicato le vie da percorrere per costruire “una civiltà dell’incontro”: il mondo – ha osservato – ha bisogno di “artigiani di dialogo”, di “seminatori miti del Vangelo dell’amore”: “Oggi, mentre troppe disuguaglianze e divisioni minacciano la pace, sentiamoci chiamati ad essere artigiani di dialogo, promotori di ...

Vangelo del 14 Settembre 2019 : + Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia ...

Prete vuole distribuire ai fedeli un video sul Vangelo ma per un errore il video è di tutt’altro genere : Un Prete voleva fare un regalo ai suoi parrocchiani: un video sul vangelo e così dopo aver preparato 200 copie le ha distribuite ai fedeli. Quando qualcuno di loro ha iniziato a vedere il documentario si è immediatamente accorto che non si trattava del video di cui aveva parato il Prete durante la messa ma il video era di tutt’altro genere e anche molto imbarazzante. Il Prete è stato tempestivamente avvisato da alcuni fedeli che gli hanno ...