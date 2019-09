Il Quantitative Easing non basta | cosa ci insegna Keynes

Unione Europea - Draghi rilancia il Quantitative Easing : Unione Europea, Draghi rilancia il Quantitative Easing Il presidente uscente della BCE Mario Draghi ha annunciato che il programma di Quantitative Easing verrà riattivato da Francoforte. Accadrà a partire da novembre, quando 20 miliardi di euro al mese saranno a disposizione delle banche centrali europee per sostenere la sostenibilità del proprio indebitamento, e al fine di stabilizzare l’economia di Unione Europea ed Eurozona in ...

Quantitative Easing 2 - la vendetta : Mario Draghi ci riprova - ma non salverà l’Europa : 20 miliardi al mese: questa la quantità di denaro che la Bce pomperà nell’economia dell’Eurozona per evitare il rischio recessione. Una medicina necessaria e tempestiva, ma non risolutiva. Perché non risolvere nemmeno un problema dell’economia europea. Per farlo, è necessario che la politica batta un colpo.Continua a leggere

Bce lancia il nuovo Quantitative Easing da 20 miliardi e taglia i tassi sui depositi di 10 punti : Taglio del tasso sui depositi di 10 punti - portandolo così a -0,50% - e via al quantitative easing della Banca centrale europea, che acquisterà asset, tra cui titoli di Stato, al ritmo di 20 miliardi di euro al mese dal primo novembre. Peraltro il Consiglio direttivo, sotto la guida di Mario Draghi

È ripartito il Quantitative Easing : Mario Draghi ha deciso che la Banca Centrale Europea comprerà 20 miliardi di euro di titoli al mese «fino a che ce ne sarà bisogno»

Riparte il bazooka : nuovo Quantitative Easing da 20 mld al mese : Riparte il Quantitative easing della Bce, che acquisterà asset, tra cui titoli di Stato, al ritmo di 20 miliardi di euro al mese dal primo novembre. I mercati si attendevano un rinvio del nuovo piano di acquisti. “Il Consiglio direttivo si aspetta - si legge nella nota della Banca centrale - che gli acquisti proseguano il più a lungo possibile per rafforzare l’impatto accomodante dei tassi ufficiali e che termini poco ...

Bce - meno chance per un nuovo Quantitative Easing subito. Banche all’attacco : “I tassi negativi azzerano la redditività” : Mario Draghi si prepara a sparare alcune delle ultime munizioni con il “bazooka”, fuor di metafora le politiche monetarie non convenzionali messe in campo nel tentativo di far ripartire la crescita dell’Eurozona. Quella di giovedì 12 settembre sarà la penultima conferenza stampa del presidente della Bce dopo un consiglio direttivo, prima che all’inizio di novembre l’ex direttrice dell’Fmi, Christine Lagarde, prenda il suo ...

Borse incerte. In bilico la seconda edizione del Quantitative easing : Milano. Nel giorno in cui si attende l'ufficializzazione della nomina di Paolo Gentiloni a commissario europeo per gli Affari economici (la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, presenterà al lista dei commissari nella tarda mattinata), Piazza Affari si muove in territorio nega

Mario Draghi - l'ultima mossa salva-Europa : rilancia il Quantitative Easing : Per l'Eurozona "i rischi per le prospettive di espansione restano orientati al ribasso per via della prolungata presenza di incertezze connesse a fattori geopolitici, alla crescente minaccia del protezionismo e alle vulnerabilità nei mercati emergenti", spiega Mario Draghi, presidente della Bce, al