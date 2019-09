Il Cnr isola gli abiti contro la dispersione dei tessuti sintetici in mare

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) Un microfilm di materiali naturali o polimeri biodegradabili perre i capi di abbigliamento ed evitare che le microfibre rilasciate dai lavaggi deifiniscano nei mari. Questa una delle ricerche presentate a Capri nella tre giorni della Conferenza Internazionale sull’Inquinamento da Microplastiche nel Mar Mediterraneo, organizzata dall’Istituto per i polimeri, compositi e biomateriali del CNR, che ha sede a Pozzuoli, in provincia di Napoli. La tre giorni ha richiamato sull’decine di studiosi da tutto il bacino del Mediterraneo, per fare sintesi sui vari studi sull’impatto delle microplastiche che ormai vengono riscontrate in tutto l’ambiente marino, dal plancton ai pesci, ai frutti die perfino nel sale, tutti prodotti destinati al consumo umano. “Lavoriamo sulla ricerca – spiega Cristina Cocca, ricercatrice del ...

