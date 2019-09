Diabete | l’obesità aumenta il rischio di sei volte

Fonte : dilei

(Di martedì 17 settembre 2019) Chi è obeso corre unmaggiore di ammalarsi didi tipo 2, questo a prescindere dalla predisposizione genetica. Si tratta della conclusione raggiunta da uno studio condotto da un team scientifico dell’Università di Copenaghen, che ha collaborato con un gruppo di esperti del Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research. Questo lavoro di ricerca, che è stato portato avanti anche grazie al contributo del Danish Cancer Society Research Center, è stato presentato ieri nel corso del 55mo congresso dell’Associazione Europea per lo Studio del(Easd). Gli studiosi hanno monitorato la situazione di 9.956 pazienti di età compresa tra i 50 e i 60 anni e di ambo i sessi. A un follow up di poco superiore ai 14 anni è stata portata alla luce una diagnosi didi tipo II nel 49% circa dei soggetti del campione. Inoltre, dopo aver visionato le ...

