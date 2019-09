Anche per Redmi Note 7 | Lenovo ZUK Z2 Plus | Xiaomi Mi 3 e Mi 4 arrivano le prime ROM

Intesa Sanpaolo lancia bond in dollari. Collocamento Anche per Mps : Dopo Generali e UniCredit, anche Intesa Sanpaolo e Mps approfittano delle condizioni di mercato per fare funding lanciando collocamenti obbligazionari

Pd - Renzi se ne va : “È un bene per tutti - Anche per Conte. Subito i gruppi parlamentari. Parte della sinistra mi vede come un intruso” : Matteo Renzi va via dal Pd e fonderà un suo partito. Prima partiranno i gruppi parlamentari, formati da una trentina tra deputati e senatori, già “questa settimana”. “E saranno un bene per tutti”. Non solo per il segretario dem Nicola Zingaretti, ma anche per il premier Giuseppe Conte perché “probabilmente si allargherà la base del consenso parlamentare” del nuovo esecutivo che giudica “un ...

Pd - Renzi annuncia la scissione "Sarà un bene Anche per Conte" : Matteo Renzi ha ufficializzato l'uscita dal Pd. L'ex premier ha spiegato di voler combattere Salvini e che lo seguiranno una trentina di parlamentari con cui già questa settimana formerà gruppi autonomi. "Quello che mi spinge a lasciare è la mancanza di... Segui su affaritaliani.it

Matteo Renzi lascia il Pd e dice : "Sarà un bene per tutti. Anche per Conte" : Renzi ha deciso, lascia il Pd: “I gruppi autonomi nasceranno già questa settimana. E saranno un bene per tutti: Zingaretti non avrà più l'alibi di dire che non controlla i gruppi pd perché saranno “deRenzizzati”. E per il governo probabilmente si allargherà la base del consenso parlamentare, l'ho detto anche a Conte”. In un'ampia intervista a la Repubblica l'ex premier e segretario del Pd annuncia la scelta di dar vita ad un'altra formazione ...

5 permessi a killer del vigilante/ 'Fuori dal carcere Anche per un provino di calcio' : 5 permessi al killer del vigilante Francesco Della Corte, ucciso nel marzo del 2018: rabbia dei familiari della vittima, 'dove sono finiti i nostri diritti'

Romolo+Giuly 2 - Niccolò Senni a Blogo : "Serie pronta Anche per la tv generalista" (VIDEO) : Torna da stasera, 16 settembre, alle 21.15 su Fox (Sky, 112) la seconda stagione di Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana, la serie tv che ha riportato la commedia sulla pay tv italiana. Prodotta dalla Wildside di Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa e da Zerosix Productions, tra i protagonisti c'è Niccolò Senni, che veste i panni di Giangi. Intervistato da Blogo, l'attore ha risposto così quando gli è stato chiesto cosa la ...

Al via il corso per direttore sportivo - ci sono Anche Cassano e Pellissier : E’ partito il nuovo corso per direttore sportivo. E’ stato inaugurato nell’aula magna del Centro tecnico federale di Coverciano e prevederà 144 ore di programma didattico fino al prossimo 30 ottobre. Al termine del corso si dovranno sostenere gli esami finali che comprendono anche la discussione di una tesi. Tra gli allievi sono molti i volti noti del calcio italiano presenti: tra gli altri, Antonio Cassano, Sergio ...

Manutenzioni - Autostrade attacca Anas per difendersi : “Spendiamo 5 volte di più”. Replica : “Falso - importi simili Anche se strade diverse” : Difesa e attacco, scomposto, tanto da provocare la Replica di Anas, immediata e piccata. Autostrade prova a uscire dal cul de sac nel quale si è ritrovata dopo le misure cautelari piovute su suoi dirigenti e della controllata Spea nell’inchiesta sui report ‘fasulli’ sulla stabilità dei viadotti, anche dopo il crollo del ponte Morandi. Nel lanciare “un’operazione trasparenza”, come l’hanno ribattezzata ...

Governo : Maroni - ‘Anche se dura per Salvini non sarà boomerang - come Bossi nel ’95’ : Roma, 16 set. (AdnKronos) – Se il Governo M5S-Pd “va in crisi e si va al voto a primavera, Salvini stravince, ma se anche non succede e si va al voto nel 2023, sarà una traversata nel deserto ma Salvini ha tante borracce d’acqua con sé, non c’è dubbio”. Lo dice Roberto Maroni, conversando con i cronisti a Montecitorio.L’esecutivo giallorosso, per l’ex governatore lombardo, “potrebbe durare se ...

Tennis – Next Gen ATP Finals - Anche Sinner in campo : una wild card per il giovane azzurro : Jannik Sinner parteciperà alle Next Gen ATP Finals: assegnata una wild card al giovane azzurro Si disputerà a novembre, esattamente dal 5 al 9, al nuovo Palalido “Allianz Cloud” di Milano, l’edizione 2019 delle Next Gen ATP Finals. Tra i Tennisti in gara ci sarà anche il giovane italiano Jannik Sinner, che ha ricevuto la wild card per partecipare al famoso torneo riservato agli 8 miglori giocatori del ranking mondiale ...

Palermo - spari in pieno giorno : 3 persone colpite - tra i feriti Anche padre e figlio : Far west in via Regina Bianca alla Zisa a Palermo dopo alle 13 di oggi sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco che hanno raggiunto tre persone: un uomo di 58 anni, il figlio di 27 e una coetanea di quest'ultimo. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso: forse una lite alla base della sparatoria.Continua a leggere

Cinque permessi al killer del vigilante - uno Anche per un provino di calcio : Il giovane condannato per l'omicidio di Della Corte non ha avuto la libera uscita solo il giorno del 18esimo compleanno: in altre occasioni ha pranzato al ristorante e ha partecipato alle selezioni di una società sportiva. Le foto della festa sui social avevano indignato i...

Tennis - WTA Osaka 2019 : esordio vincente per Giorgi. Passano il turno Anche Mertens e Pavlyuchenkova : Buona la prima per Camila Giorgi nel torneo WTA di Osaka. Sul cemento giapponese la marchigiana ha superato all’esordio la cinese Xin Yun Han in due set con il punteggio di 7-6 6-1. Adesso l’azzurra affronterà l’americana Sloane Stephens, testa di serie numero tre. Supera il primo turno anche la belga Elise Mertens, che ha superato agevolmente l’americana Whitney Osuigwe in due rapidi set per 6-3 6-1. Sarà, invece, ...

Il killer uscito dal carcere per festeggiare i 18 anni ha sostenuto Anche un provino di calcio : Sono cinque i permessi di uscita dall’istituto penale dov’è ristretto, concessi al giovane neo 18enne condannato per l’omicidio del vigilante Francesco Della Corte. Uno l’ha utilizzato per sostenere un provino per una società calcistica del Beneventano. In un altro ha pranzato con la famiglia in un ristorante dello stesso comune dove si trova il carcere minorile in cui sta scontando la pena e dove ha ...